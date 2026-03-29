Asesinan a dos jóvenes durante fiesta en discoteca de Riohacha: una mujer resultó herida

En manos del CTI de la Fiscalía están las investigaciones alrededor del doble homicidio ocurrido en la noche de este sábado en una discoteca de Riohacha, en La Guajira, donde las víctimas fueron identificadas como Jorge Nicolás Díaz y Cristóbal Figueroa Cortez; hechos en los que también resultó herida una mujer de 20 años.

Al respecto, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, declaró que fueron tres sicarios los que llegaron hasta el establecimiento comercial y comenzaron a disparar contra todos los presentes.

“Frente a este suceso, la Policía Nacional ha dispuesto un despliegue especial de capacidades investigativas, de inteligencia y operativas en la ciudad de Riohacha, con el propósito de ubicar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible. De igual manera, se adelantan acciones articuladas con el CTI de la Fiscalía General de la Nación para el análisis de información, recolección de elementos materiales probatorios y fortalecimiento de las líneas investigativas”, fueron sus primeras palabras.

Foto: referencia, AFP

“Así mismo, se han intensificado los controles en puntos estratégicos, patrullajes y labores preventivas en sectores priorizados, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, agregó.



En videos publicados en redes sociales se puede apreciar como, al sonar de los disparos, muchas personas salieron corriendo con la intención de proteger su vida. El episodio tuvo lugar siendo aproximadamente las 11:20 de la noche en el barrio Arriba del Distrito de Riohacha.

Las autoridades no han dado a conocer cuales son las lineas investigativas que hasta el momento tienen sobre este doble asesinato.



Alta violencia

La preocupación en la comunidad viene desde el viernes luego del asesinato de William Junior Pereira Hernández, alias 'Zeus’, quien inicialmente fue identificado como mototaxista pero en realidad era mano derecha de alias Naín, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Esta persona fue baleada por sicarios cuando se encontraba en un taller del barrio Jorge Pérez y al menos cinco de esos disparos fueron directos a su cabeza.

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Reportaron las autoridades que tenía 29 años, era oriundo de Santa Marta, Magdalena, y al parecer hacía parte del ala sicarial del grupo armado mencionado.