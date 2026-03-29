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Asesinan a dos jóvenes durante fiesta en discoteca de Riohacha: una mujer resultó herida

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, declaró que fueron tres sicarios los que llegaron y comenzaron a disparar contra todos los presentes.

Doble homicidio en Riohacha.png
El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, habló sobre el doble homicidio.
Policía Guajira
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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