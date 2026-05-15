Asesinan a operador de máquinas de casino en sur de Barranquilla: reportan tres heridos

Un hombre muerto y tres personas heridas dejó un atentado criminal registrado en las últimas horas en el sur de Barranquilla, en donde tres sujetos armados llegaron hasta un restaurante y, a la vista de los clientes que departían en el sitio, comenzaron a disparar contra la mesa en la que estaba su objetivo.

La víctima fatal en esta ocasión fue identificada como Juan Camilo López España, de 40 años, de quien se sabe que tenía una anotación judicial por ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

De hecho, las autoridades intentan determinar si el ataque podría estar relacionado con la compañía familiar que tiene el hoy occiso, en la cual se dedicaba a la instalación y programación de máquinas de casino.

Es importante mencionar que los lesionados responden al nombre de Andrés Felipe López Rueda de 22 años, Yorleanys Patricia Rodriguez Samper de 44 años y Chajaira del Carmen Mendoza Pérez de 32, ninguno al parecer tenía nada que ver con lo sucedido, pues según reportes fueron lesionados por proyectil aleatorio.



La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que adelanta labores de verificación con el fin de conocer móviles y la ubicación de los agresores.

Violencia en Sabanalarga

En otras noticias, dos asesinatos ocurridos esta semana en casos aislados en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, encendieron las alertas sobre una limpieza social que estaría realizando la organización criminal 'Los Costeños', pues las víctimas recientemente habían figurado en un panfleto que amenaza a varias personas para que abandonen el departamento del Atlántico.

La más reciente víctima es Deivis Rafael Mercado Mercado, más conocido como ‘Pipo’, al que asesinaron este jueves en un parque del barrio Santander de Sabanalarga, luego de que hombres armados le dispararon hasta verlo caer al suelo. Mercado era mototaxista y al momento del ataque esperaba por una carrera, pero ahí mismo le llegó la muerte.

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Días antes, en circunstancias similares fue asesinado otro hombre que también figuraba en el panfleto y se negó a abandonar el municipio, lo que habría motivado su crimen.

Los asesinatos son materia de investigación, al igual que el panfleto que se adjudica la banda criminal ‘Los Costeños’ y en el que obligan a más de 20 personas a irse junto a sus familias, en menos de 24 horas.