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Más de 600 riñas empañaron el festejo de madres en Barranquilla y su área metropolitana

Más de 160 personas fueron conducidas por la Policía a la UCJ debido a su mal comportamiento.

351883_Riña // Foto: AFP, imagen de referencia
Imagen de referencia.
Foto: AFP
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 11 de may, 2026

A 166 personas fueron las que, en total, les tocó pasar varias horas en la Unidad de Convivencia y Justicia por protagonizar riñas en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla o por excederse en el consumo de alcohol durante la reciente celebración del Día de la Madre.

La Policía atendió 7.461 llamadas, entre ellas 619 relacionadas con riñas y 739 por alteraciones a la tranquilidad pública.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, informó que varias de estas riñas terminaron en muertes, tanto así, que tres de los homicidios ocurridos en las últimas horas se desencadenaron de hechos de intolerancia.

El oficial precisó que uno de los casos sucedió en El Bosque, sur de la capital del Atlántico, donde un hombre confesó haber asesinado a tiros a un supuesto ladrón que minutos antes, al parecer, había atracado a su hijo. A su vez, indicó que los otros dos fallecimientos se produjeron en medio de un doble homicidio.

"Tenemos un doble homicidio muy lamentable en la localidad Metropolitana, en el que unos jóvenes estaban en la calle y, pasada la 1 de la mañana, tuvieron algún intercambio o inconveniente con unos sujetos que iban en una moto y, al parecer, hasta esgrimieron un arma blanca. Posteriormente regresaron los tipos de la moto y dispararon causándoles la muerte a los dos jóvenes", contó el oficial.

Además, informó el general Camelo, la Policía realizó el cierre y ordenó la suspensión temporal de su funcionamiento a 19 negocios que se encontraban operando sin cumplir toda la normativa vigente.

En el resto de los municipios del Atlántico, aunque no se presentaron muertes, se realizaron 15 capturas y se impusieron 81 comparendos por infringir la Ley durante el festejo de madres.

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