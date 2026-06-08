Asesinan a una pareja en una casa del Carmen de Bolívar: yerno es el principal sospechoso

En luto se encuentra este puente festivo el municipio de Carmen de Bolívar, en Bolívar, tras confirmarse el hallazgo sin vida de Alberto Esteban Arias Torres, de 55 años, y su esposa Yakelin Teherán Díaz, de 51, al interior de una vivienda en la vereda Piedra Azul, de la población mencionada.

Reportó la Policía que la comunidad fue la encargada de alertar lo sucedido vía telefónica y que, como si fuera poco, el cuerpo de Alberto Esteban estaba calcinado dentro de un hueco en la parte trasera del hogar. Su esposa, en cambio, estaba tendida en una de las habitaciones.

“La Policía Nacional rechaza categóricamente este acto de violencia que enluta a una familia bolivarense y reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada para lograr el esclarecimiento del caso y evitar que este crimen quede en la impunidad”, se lee en el reporte de la institución armada.

La Gobernación de Bolívar rechazó lo sucedido y ofreció una recompensa de $10 millones para los que ayuden a encontrar a Alfonso Carlos Mieles, yerno de las víctimas y señalado por las autoridades como presunto responsable de estos hechos.



Precisamente, esta persona tiene dos anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar.

“Las autoridades mantienen desplegadas todas sus capacidades institucionales en el municipio y sus alrededores, con el fin de recolectar elementos materiales probatorios, esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que el responsable sea puesto a disposición de la justicia. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita la ubicación y captura del presunto responsable a través de la línea celular 323 272 9706. Se garantiza absoluta reserva y confidencialidad de la información suministrada”, agregó la Policía en un comunicado.

Voces de rechazo se han conocido por estos hechos y una de ellas viene desde la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sierra Venado, de la que hacía parte Yakelin Teherán.

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"Nos unimos en su dolor”, escribieron en una carta lamentando su muerte.