Atlántico activa plan de contingencia para proteger abastecimiento de agua durante El Niño

Desde marzo de 2026 se ha evidenciado una disminución de las lluvias, un incremento de las temperaturas y una reducción progresiva de los caudales del Atlántico, razón por la que la Gobernación del Atlántico puso en marcha su plan de contingencia para mitigar estos efectos del Fenómeno de El Niño.

El objetivo principal de la estrategia es garantizar el abastecimiento de agua y reducir los impactos de la temporada seca, por lo que avanza la construcción y mantenimiento de 66 reservorios, la limpieza de los canales de drenaje, y se realiza un monitoreo diario de los niveles del río Magdalena, el Canal del Dique y el embalse del Guájaro.

Dicho monitoreo incluye la vigilancia permanente de las bocatomas que abastecen los acueductos del departamento, con el fin de detectar de manera temprana cualquier disminución que pueda afectar el suministro de agua.

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"Aprobamos el plan de contingencia, el cual contempla no solo la atención de emergencia y la entrega de agua por carrotanque, sino que también tenemos la construcción de reservorios en distintos lugares del departamento. Y tenemos un proyecto también de reforestación en el sur del departamento", informó el subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Atlántico, Nelson Oquendo.

De esta manera, el funcionario informó que trabajan en la identificación y priorización de municipios con mayor vulnerabilidad frente a un eventual desabastecimiento, junto con la georreferenciación de fuentes alternas de abastecimiento y puntos estratégicos para la distribución del recurso hídrico.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable del agua y adoptar medidas de ahorro del recurso, mientras el departamento continúa ejecutando las acciones preventivas para enfrentar los desafíos que traerá el fenómeno de El Niño.