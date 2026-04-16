Barranqui-IA, el hackatón de inteligencia artificial más grande del Caribe colombiano

Barranquilla se consolidará como el epicentro de la innovación tecnológica en el país con la realización de la tercera edición de Barranqui-IA. Consiste en una jornada de 48 horas de desarrollo continuo, donde se espera la participación de 450 perfiles técnicos y creativos, incluyendo desarrolladores, diseñadores y emprendedores.

Metodología y áreas de trabajo

La dinámica del evento exige la creación de prototipos funcionales basados en inteligencia artificial que den respuesta a problemas específicos.

Para esta edición, el desarrollo se segmentará en cuatro verticales temáticas relacionadas con sectores como salud, finanzas y logística, permitiendo además una línea de innovación libre para proyectos fuera de estos ámbitos.



Componente académico y técnico

En paralelo a la competencia, el sábado 23 de mayo se realizarán los talleres prácticos “Build with AI”, coordinados por los Google Developer Groups (GDG). Estos talleres tienen un cupo para 300 asistentes adicionales y están enfocados en el aprendizaje de herramientas y modelos de IA desarrollados por Google.

Estructura de incentivos y proyección

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La organización ha dispuesto una bolsa total de premios de $20.000.000 COP. El incentivo se distribuye en una categoría general (con premios de $6, $4 y $2 millones para los tres primeros lugares) y premios individuales de $2 millones por cada vertical temática.Más allá de la competencia económica, se busca la transición de los participantes de usuarios a constructores de tecnología.

Los proyectos con mayor potencial técnico podrán postularse al Programa de Aceleración de Caribe Ventures, un proceso de 12 semanas diseñado para transformar prototipos en startups de base tecnológica mediante acompañamiento estratégico y acceso a inversión.

