Barranquilla decreta ley seca en algunas zonas como medida de seguridad por visita de Marco Rubio

A través de un decreto expedido en las últimas horas, la Alcaldía de Barranquilla adoptó medidas temporales para la conservación del orden público durante el encuentro del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Marco Rubio.

Entre las medidas está ley seca temporal, es decir, se restringe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sectores definidos en el decreto, y alerta amarilla en la red hospitalaria y de atención de emergencias del Distrito.

Las restricciones, según el decreto, empezaron a regir desde las 6:00 a.m. de este 8 de septiembre hasta las 12:59 p.m. del 9 de septiembre, como medida preventiva para garantizar capacidad de respuesta.

Detalla el documento que los sectores específicos donde rigen las medidas especiales de ley seca y movilidad son las inmediaciones del Batallón Paraíso, sobre la vía 40 entre calles 77 a 80 en sentido norte a sur, los días 8 y 9 de septiembre de 6:30 a.m. a 5:00 p.m. (con 4 unidades de tránsito).



También rige las inmediaciones de las oficinas de la firma De La Espriella Lawyers, en el barrio El Prado, sobre la calle 75 entre carreras 54 y 57 y sobre la carrera 55 y 56 entre calles 76 y 74, el 8 de septiembre desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. (con 6 unidades de tránsito).

Las medidas especiales también cobijan el Museo del Carnaval, ubicado en el tradicional Barrio Abajo, una de las zonas con mayor riqueza histórica y cultural de Barranquilla.

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El objetivo de las medidas es garantizar la seguridad de la comitiva presidencial, preservar la convivencia ciudadana, facilitar la movilidad, prevenir riesgos y coordinar la actuación de las autoridades distritales, la Fuerza Pública, los organismos de socorro y la red de salud.