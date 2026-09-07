Pancartas contra expresidente Álvaro Uribe en colegio de Sincelejo despiertan controversia

La tarea de un grupo de estudiantes del grado 11 de la institución Educativa Antonio Lenis, en el marco de la semana por la paz, en Sincelejo, terminó en una gran controversia que trascendió los salones de clases, luego de que se colgaron pancartas en las que incluían mensajes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En uno de los pendones se leía “Entre 2002 y 2010 hubo 402 masacres, ¿fue esta la época más segura de Colombia?”. El mensaje estaba acompañado de una foto del expresidente.

Al lado de este había otra imagen de una caricatura de matador, en la que también cuestionaban a Álvaro Uribe y su seguridad democrática. Mientras que en otras pancartas mencionan a grupos paramilitares. “Durante años los grupos autodefensas sembraron el terror en Colombia”, escribieron.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y el partido político liderado por el expresidente Uribe se pronunció a través de un comunicado en el que rechazó lo ocurrido.



“El Centro Democrático rechaza y pide investigar una actividad escolar realizada el pasado 1 de septiembre en la Institución Educativa Antonio Lenis de Sincelejo, donde se instalaron pancartas y mensajes políticos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, expresaron.

Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre, calificó de inaceptable lo ocurrido en la actividad escolar, llamando a la personería y Procuraduría para que garanticen la neutralidad.

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“Rechazo de manera contundente y enérgica el hecho, donde al parecer algunos profesores convocaron a una actividad y pusieron los muros de este plantel educativo para colocar pancartas en las que se trataba de paramilitar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es inaceptable que los espacios educativos se cojan para hacerle daño a la imagen de otra persona, sea quien sea”, fueron sus palabras.

A las voces de rechazo también se sumaron las del presidente del Senado Honorio Henriquez, quien pidió a las autoridades correspondientes que se “investigue estos hechos y, si se determinan responsabilidades, sancionar a quienes corresponda”.