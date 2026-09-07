Seguridad, comercio y ayudas, las claves de la cita entre De La Espriella y Marco Rubio

El presidente Abelardo De La Espriella, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, se reunirán este martes 8 de septiembre en el norte de Barranquilla, en un encuentro orientado a fortalecer el diálogo político y la cooperación entre ambos países.

La agenda de la reunión incluirá temas como la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de los vínculos comerciales y la cooperación internacional para atender la emergencia por el reciente terremoto que afectó al país en las regiones del Cauca, Eje Cafetero y Valle del Cauca.

De acuerdo con un comunicado publicado por la Cancillería, los dos Gobiernos también buscarán identificar nuevas áreas de trabajo conjunto frente a los retos de seguridad y desarrollo en la región.

Este encuentro será la primera visita de alto nivel de un funcionario internacional al Gobierno colombiano desde el inicio de la nueva administración. La reunión se realizará en la sede de la Presidencia en Barranquilla, más específicamente en el batallón Paraíso. Para lo cual, fueron anunciados diferentes cierres viales en la ciudad.



“La elección de Barranquilla como sede del encuentro resalta la importancia estratégica del Caribe colombiano y la proyección internacional de la ciudad, reconocida por su vocación empresarial, cultural y comercial. Barranquilla es, además, sede del Carnaval de Barranquilla, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, escribió la Cancillería.

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La visita de Rubio a Colombia hace parte de una gira sudamericana que se extenderá entre el 8 y el 10 de septiembre, con paradas también en Ecuador y Perú.