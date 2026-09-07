Sicarios asesinaron a una pareja en Barranquilla; investigan presunta extorsión

Las bandas criminales siguen cobrando la vida de comerciantes barranquilleros que se niegan a pagar cuotas extorsivas. Tal parece ser el caso del doble homicidio ocurrido en horas de la madrugada de este lunes en el barrio La Alboraya, en el suroriente de Barranquilla.

El episodio ocurrió exactamente a la 1:40 de la madrugada, frente a un restaurante llamado La Totuma, momentos en el que las víctimas se movilizaban en una motocicleta. Ellos fueron interceptados por sicarios, quienes les dispararon en múltiples ocasiones hasta verlos caer al suelo.

De acuerdo a lo conocido por Blu Radio, las víctimas fueron identificadas como Brayan David Camacho Osorio, alias Morocho de 26 años: y Angie Jimena González Cárdena, de 23 años.

Ambos fueron llevados a un centro asistencial, pero según los médicos de turno no lograron sobrevivir por la gravedad de sus heridas.



La principal hipótesis manejada hasta el momento por el CTI de la Fiscalía es la de presuntas amenazas por parte de la banda La Nueva Generación, por el incumplimiento de exigencias económicas de tipo extorsivo.

Sin embargo, hay investigaciones en curso para analizar la credibilidad de otros móviles, ya que Brayan David también era prestamista informal o cobradiario.

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Entre los datos confirmados por la Policía Metropolitana, alias Morocho registra al menos ocho anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de daño en bien ajeno, porte ilegal de armas, hurto, fuga de presos e inasistencia alimentaria.