Bloqueo en troncal de Occidente; hay protestas por remoción en masa en Carmen de Bolívar

En una historia que se repite cada tanto desde hace más de diez años, cientos de habitantes de diez sectores afectados por las remociones en masa en el municipio El Carmen de Bolívar, en los Montes de María , bloquearon este lunes la carretera Troncal de Occidente.

En total, de acuerdo a la Alcaldía Municipal y líderes de la zona, son 1.300 familias afectadas por las fallas geológicas, cuyas viviendas se encuentran con grietas, daños en paredes, pisos, entre otros, e incluso completamente colapsadas, como es el caso del conocido del barrio El Prado.

“Son aproximadamente 14 años con estas afectaciones y, desde 2019 hasta hoy, se ha acelerado ese movimiento en masa y la destrucción de viviendas. Los damnificados ya no aguantan más promesas incumplidas de los gobiernos municipal, departamental y nacional. La falta de garantías hacen que hoy la gente sufra por la inclemencia de estar desprotegidos y completamente vulnerables en lo que se refiere a su capacidad económica. Son familias que hoy no tienen nada que lo perdieron todo”, señaló Marcos Yepez, vocero de la veeduría Apoyo, Gestión y Seguimiento que trabaja en el sector.

Por su parte, el alcalde de El Carmen de Bolívar , Pedro Vásquez, explicó que el municipio no tiene capacidad económica para resolver la situación de las familias damnificadas, y que a día de hoy desconocen las acciones que adelanta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Se venían haciendo algunas mesas de trabajando con el Gobierno nacional, tanto que se llevó al punto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde se comprometían a comprar un lote para estas familias, y la condición es que el lote no podía estar en riesgo y que la comunidad lo escogiera. Como alcaldía nos pusimos en la búsqueda, conseguimos tres lotes y se los presentamos a la unidad, y lo que pasó fue que, en la última reunión, que fue virtual, los funcionarios que se conectaron dijeron que no tenían idea de la problemática y que no había dinero, entonces, por supuesto, la reacción de la comunidad fue levantarse de la mesa y anunciar el paro”, detalló el mandatario en diálogo con Blu Radio.

El alcalde, a su vez, recordó que hace un año la primera dama, Verónica Alcocer, visitó el barrio El Prado, uno de los más afectados en el municipio.

“Ella visitó, conoció de primera mano, sabe cuál es la problemática y hasta hoy realmente no hemos podido encontrar una solución y cómo municipio nos queda demasiado difícil, realmente imposible, por las condiciones económicos de la administración”, dijo.

El secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Gobernación de Bolívar, Iván Sanes, aseguró que fue instalado un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a los bloqueos y la situación de los damnificados.

“Es un problema que supera las capacidades, no solo del municipio, sino también del departamento de Bolívar y por eso la víctimas están solicitando la presencia del Gobierno nacional, que ya conoce esta situación desde hace muchos años. La idea inicial es que se pueda tener el lote para poder empezar a establecer diseño y buscar una solución a esta problemática que supera el presupuesto de la Gobernación de Bolívar en cuatro años”, sostuvo.