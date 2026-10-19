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Cae ‘El Compita’, señalado operador de drones del ELN vinculado a ataques contra la Policía en Cesar

El Ejército Nacional incautó explosivos, granadas, armas y estupefacientes durante el operativo en el que también fueron detenidos otros dos presuntos integrantes del ELN en el municipio de Pailitas.

Captura de alias ‘El Compita’.
Captura de alias ‘El Compita’. Suministrada.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Fue capturado alias ‘El Compita’, señalado operador de drones del ELN y vinculado, al parecer, con ataques contra instalaciones policiales en el sur del Cesar. La detención se produjo en el casco urbano de Pailitas, durante un operativo de tropas de la Quinta Brigada del Ejército, a través del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Policía Nacional.

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En el procedimiento también fueron detenidos otros dos presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo. De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘El Compita’, de aproximadamente 38 años, llevaría cerca de cinco años vinculado a esta estructura armada ilegal.

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Según información, entre 2022 y 2024 habría integrado una red de apoyo al terrorismo y, durante 2025 y 2026, se habría desempeñado como operador de aeronaves no tripuladas, más conocidas como drones.

Las autoridades lo relacionan presuntamente con varios hechos violentos registrados durante 2026 en los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya. Según la información militar, en estos ataques se habrían utilizado drones acondicionados con explosivos y armas de fuego contra instalaciones policiales en corregimientos y zonas urbanas, que habrían dejado lesionados y posibles asesinatos de autoridades.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un dron, una pistola, un proveedor y municiones calibre 9 milímetros. También encontraron una granada de mortero artesanal, una granada de fragmentación, cerca de tres kilogramos de explosivos tipo amonal, cordón detonante y elementos iniciadores para activar cargas explosivas.

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Además, fueron decomisados 500 gramos de marihuana, 50 gramos de pasta base de coca, una gramera, teléfonos celulares y banderas alusivas al ELN.

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Los tres capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá avanzar en el proceso y determinar sus posibles responsabilidades.

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