Cae fábrica clandestina de máquinas tragamonedas en Barranquilla; evadían pago de impuestos

Por ejercicio ilícito de actividad monopolística fue intervenido un inmueble en el que presuntamente operaba una fábrica de ensamble de máquinas tragamonedas. En el sitio fueron halladas pantallas, tarjetas board, billeteros y otros elementos necesarios para la producción de estos juegos de azar, sin que estos hicieran parte del registro nacional, evadiendo así el pago de impuestos con su funcionamiento.

Se trató de una operación conjunta entre Coljuegos, la Fiscalía, el CTI y el Batallón de Policía Militar número 2 del Ejército, quienes intervinieron para sellar también otros siete establecimientos comerciales que tenían al menos 157 máquinas tragamonedas, módulos de apuestas por internet y ruletas que "operaban sin la respectiva autorización".

"Nosotros estimamos que todos estos elementos dejaron de transferir cerca de $40.000 millones anuales en rentas del monopolio. Es decir, todo ese dinero dejó de llegar al sistema de salud por cuenta de estas actividades ilegales”, expresó el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié.

Los operativos de incautación, que constaron de diez allanamientos, se desarrollaron el pasado 24 de marzo y no dejó personas capturadas. Se calcula que el valor total de lo decomisado, entre los 239 elementos hallados, supera los tres mil millones de pesos.



"Es importante destacar que la operación de juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal. Además, quienes sean hallados culpables podrían recibir una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, todos los elementos incautados entrarán a ser parte de un proceso administrativo sancionatorio antes de ser destruidos por Coljuegos", manifestó la entidad a través de un comunicado de prensa.