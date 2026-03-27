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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae fábrica clandestina de máquinas tragamonedas en Barranquilla; evadían pago de impuestos

Cae fábrica clandestina de máquinas tragamonedas en Barranquilla; evadían pago de impuestos

Los elementos incautados entrarán a ser parte de un proceso administrativo sancionatorio y, posteriormente, serán destruidos.

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