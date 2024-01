Cancelan Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla por falta de aval del Gobierno

Barranquilla no solo se quedó sin la organización de los Juegos Panamericanos 2027 y sin la realización del mundial de kitesurf 2024, ahora también sin la Serie Intercontinental de Béisbol, un evento encabezado por la organización deportiva perteneciente a Édgar Rentería , el cual iba desde el 26 de enero hasta el 1 de febrero.

La razón de por qué no va el evento tiene que ver con un choque de trenes que, al parecer, tuvo el pelotero con el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, pues estos decidieron no darle aval al encuentro, debido a que era organizado por un privado y no por la Federación Colombiana de Béisbol, siendo que es un evento que tampoco hace parte del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

Esta serie intercontinental tenía como equipos participantes a representantes de Colombia, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Cuba.

Precisamente, otro de los problemas que tuvo el evento para lograr su autorización tuvo que ver con la participación de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, los cuales no contaban, al parecer, con el apoyo del Gobierno de este país.

Incluso, había trascendido que pensaban hacer de su participación una protesta contra el régimen castrista. Este equipo no fue avalado por el gobierno colombiano.