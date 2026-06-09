Caso Aremca: expediente menciona a Wadith Manzur en investigación por presuntas irregularidades

El nombre del senador reelegido Wadith Manzur, actualmente privado de la libertad por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), surgió durante las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento dentro del caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad investigada por presuntas irregularidades en la administración de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía expuso que Aremca no cumplía con las condiciones legales exigidas para administrar estos recursos y sostuvo que las actuaciones investigadas no tendrían únicamente un propósito económico. En audiencia, el fiscal del caso aseguró que “obviamente, toda esta actuación que realiza Aremca no solamente tiene una finalidad económica, una finalidad de direccionamiento de contratos, sino también un posicionamiento político y, por eso, participan o alternan en la actividad ilícita unos apoyos políticos”.

Wadith Manzur Foto: Facebook

Una investigación divulgada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol señaló que existirían múltiples elementos que indicarían que Gustavo Bolaño, señalado como cabeza de Aremca, habría respaldado políticamente a Wadith Manzur durante las pasadas elecciones al Congreso. A esto se sumarían interceptaciones telefónicas recopiladas por la Fiscalía, en las que se menciona al senador conservador y su presunta influencia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, proceso por el cual actualmente permanece privado de la libertad.



Otro de los elementos mencionados en el expediente corresponde a conversaciones atribuidas a Luis Alfredo Soto, encargado de la supervisión de millonarios contratos de Aremca y también capturado por este caso. Según la investigación, en una charla con su pareja sentimental, ocurrida el 24 de febrero pasado, manifestó su preocupación por el avance de las investigaciones y confesó que sabía que la justicia “le respiraba en la nuca”, por lo que le habría pedido a su jefe, Gustavo Bolaño, un cambio de funciones con el propósito de protegerse.

Paralelamente, Gustavo Bolaño estaría buscando iniciar un proceso de colaboración con la justicia. De acuerdo con la información conocida en el proceso, el señalado dirigente de Aremca asegura tener información que involucraría a dirigentes políticos que presuntamente se habrían beneficiado de los negocios adelantados por la asociación. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que solo escuchará formalmente su propuesta de colaboración una vez la jueza del caso decida si impone medida de aseguramiento contra los nueve procesados vinculados al expediente, decisión que deberá adoptarse en los próximos días.