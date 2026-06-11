Choque entre Mintransporte y alcalde Turbay por inversiones en Cartagena

Luego de que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, cuestionara las inversiones en materia de infraestructura del gobierno del presidente Gustavo Petro en la ciudad, y que incluso, explicara que ninguna de las 600 obras ejecutadas por su administración han tenido el apoyo del Gobierno nacional, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, acusó al mandatario cartagenero de decir ‘mentiras’.

Desde Cartagena, hasta donde llegó este jueves 11 de junio para presentar junto a los ministerios de Vivienda y Educación para hacer una especie de ‘rendición de cuentas’ sobre las obras del Gobierno en este departamento, la ministra de Transporte afirmó que el alcalde intenta negar inversiones como las del aeropuerto Rafael Núñez que alcanza 1 billón de pesos o las del Canal del Dique.

“Lo que pasa es que, si un alcalde dice mentiras, como lo hizo el alcalde Dumek, no entiendo con qué necesidad, como por ejemplo, negar las inversiones que ha hecho el Gobierno nacional cuando venía reuniéndose y encontrándose cada semana con el presidente de la ANI. Todo el tiempo, los mejores amigos, y de un momento a otro, por alguna coyuntura, entonces ya negó al amigo. No hay que negar a los amigos y no hay que negar las inversiones. Al contrario, qué bueno que Cartagena y el Caribe son hoy epicentro de las inversiones del Gobierno nacional. Tanto que superan los presupuestos mismos que tienen los departamentos y eso es de celebrar, no de apenarse”, sostuvo.

En medio de su intervención, la ministra también lanzó ‘puyas’ al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, asegurando que, inversiones como las del mantenimento del canal de acceso al Río Magdalena, no son reconocidas por los gobiernos regionales.



“Bolívar tiene también una ventaja grande con las inversiones que a través de CorMagdalena hemos hecho para el mantenimiento del río Magdalena. Por ejemplo, estos cruceros que hoy llegan que traen 5.000, 15.000 turistas extranjeros con ‘cash’ para gastar en Cartagena o en cualquiera de los puertos donde el crucero pare, y que los han mostrado con orgullo solo como un logro local, pues, detrás de eso, ha estado la inversión del Gobierno nacional, al que cuando hacen un anuncio sobre los cruceros, no invitan. ¿Para qué? Pues para que no se sepa que el Gobierno nacional y la inversión de casi 400,000 millones de pesos para el mantenimiento del canal de acceso del río Magdalena, la conexión entre Barranquilla y Cartagena y el brazo de Mompox, por donde entran los cruceros”.

Las declaraciones del alcalde Turbay

Tras participar en un foro en un conocido medio de comunicación y afirmar que el presidente Petro, es el presidente que más ha visitado Cartagena, pero el que menos hizo por la ciudad, el alcalde Dumek Turbay escribió en su cuenta de X que las obras que se han ejecutado en la capital de Bolívar ya venían adjudicadas por los gobiernos Santos-Duque.

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Sostuvo, además, que se necesitan reformas que corrijan la excesiva centralización de competencias y la ‘nefasta’ fuga de recursos que se generan desde el sector productivo, pero que se van para Bogotá y nunca regresan.

“Es por eso que insistimos en que hay que elegir bien al próximo mandatario de los colombianos, no importa su filiación política ni ideológica, sino que quiera a Cartagena, que se interese por ella, que no la ignore, que la tenga en cuenta. Aquí estamos prestos y dispuestos para resolver y ayudar a echar pa' lante los proyectos estratégicos que necesita y donde la Nación debe concurrir. El gran HUB de las Américas en Bayunca, por ejemplo, el verdadero aeropuerto que necesita esta, la vitrina turística del país”, escribió en sus redes el pasado 2 de junio.

Estas declaraciones fueron respondidas, también vía X por la ministra Rojas, y este jueves nuevamente desde la ciudad de Cartagena.