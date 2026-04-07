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Cierran por 10 días hotel donde asesinaron a alias ‘el Patrón’ en zona insular de Cartagena

José Danilo Oviedo, de 46 años, sería una ficha logística clave de las mafias que movilizan droga desde el Caribe.

Zona de homicidio en Tierrabomba, Cartagena.
Zona de homicidio en Tierrabomba, Cartagena.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Dálida Orozco
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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