Cierran por 10 días hotel donde asesinaron a alias ‘el Patrón’ en zona insular de Cartagena

Mientras se conocen nuevos detalles sobre quién era José Danilo Oviedo Chacón, alias ‘el Enano’ o ‘el Patrón’, el hombre asesinado este fin de semana en una exclusiva playa en la isla de Tierrabomba, fue cerrado de manera temporal el hotel donde se encontraba quien sería una “ficha logística clave” de las mafias que movilizan toneladas de droga desde el Caribe colombiano hacia Europa y Centroamérica.

Blu Radio conoció que el lujoso hotel fue sellado de manera temporal durante 10 días por no contar con Cámara de Comercio vigente ni tener registro sanitario. La medida fue aplicada en medio de los operativos que realizan la Policía y el CTI de la Fiscalía en el lugar para determinar cómo se dieron los hechos que terminaron con la muerte de Oviedo Chacón en la playa del hotel el pasado domingo 5 de abril.

De acuerdo con el reporte de la Policía, aunque no se descarta que la muerte de alias ‘el Patrón’ haya sido un sicariato, la hipótesis con más fuerza es que Oviedo Chacón, de 46 años, fue asesinado por uno de los cerca de 30 acompañantes que se encontraban con él en una especie de “parranda” a orillas de la playa.“

Inicialmente se conoció por parte de las personas que prestan servicios allá que todo parecía ser una riña. Con el pasar de las horas y profundizando en la investigación, se ha podido establecer que puede haber otra hipótesis de un sicariato. En el momento en que llega la Policía, manifiestan que era una especie de fiesta en la playa, donde estaban consumiendo bebidas embriagantes, y que todas estas personas que acompañaban al hoy occiso se fueron del lugar de los hechos, motivo por el cual, como es distante y hubo la necesidad de llegar por agua, pues las personas tuvieron el espacio para irse”, explicó el comandante de la Policía en Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.



El oficial también reveló que, una vez la Policía llega al lugar tras ser alertada sobre el hecho, no fue posible acceder de manera inmediata a los videos de las cámaras de seguridad del hotel. “Hay unas cámaras, las cuales, mediante las labores de Policía judicial que va a desarrollar el CTI, van a ser solicitados los videos, porque al requerirlos de manera urgente para establecer si llegaron en lancha, si se fueron en lancha —que es la única forma de ingresar a esta zona de Cartagena—, tuvimos una negativa por parte del hotel”, agregó.

A alias ‘el Patrón’ le figuran antecedentes judiciales en 2013 y 2014, y fue detenido en una operación contra una red que servía de enlace entre estructuras del narcotráfico en el Catatumbo y la Costa Caribe.

Informes de inteligencia policial indican que era el encargado de coordinar la compra de base de cocaína, transportarla hacia la región Caribe y posteriormente sacarla del país por vía marítima desde ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Magdalena. Al parecer, estaba establecido en la ciudad de Barranquilla, donde mantenía un esquema de escoltas, pero un bajo perfil para no llamar la atención de las autoridades.