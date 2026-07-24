La historia de Teyuna vuelve al corazón de Santa Marta. Con una exposición en el Parque de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y World Monuments Fund conmemoran los 50 años del redescubrimiento arqueológico de Ciudad Perdida, uno de los principales patrimonios históricos y culturales de Colombia.

La muestra, denominada “Teyuna–Ciudad Perdida: Conservando un legado para el futuro”, presenta a samarios y visitantes parte de la historia del sitio arqueológico y los trabajos que se adelantan para garantizar su conservación en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La exposición también muestra el apoyo que el Gobierno estadounidense viene entregando para proteger este patrimonio. A través del Fondo del Embajador para la Preservación Cultural se destinó una inversión de 300.000 dólares para intervenir diferentes sectores de Ciudad Perdida.

El proyecto contempla la restauración de 18 terrazas arqueológicas, la instalación de nueva señalización interpretativa y el fortalecimiento de estrategias de conservación y apropiación del patrimonio.



Ciudad Perdida cumple 50 años de su redescubrimiento: así ha sido su conservación. Suministrada.

Parte del trabajo también está dirigido a fortalecer la participación de las comunidades que habitan el territorio y que cumplen un papel fundamental en la protección de Teyuna.

Durante la inauguración participaron Daniel Getahun, agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; representantes de World Monuments Fund, autoridades locales, integrantes del sector académico y cultural y las arqueólogas Luisa Fernanda Herrera y Ana María Groot, protagonistas del descubrimiento y estudio de Ciudad Perdida hace cinco décadas.

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“La conservación de Teyuna–Ciudad Perdida es una muestra del valor de la cooperación entre instituciones, comunidades y aliados internacionales para proteger un patrimonio que pertenece no solo a Colombia, sino al mundo entero”, señaló Getahun.

La conmemoración busca además acercar Ciudad Perdida a quienes no han recorrido este territorio de la Sierra Nevada y generar conciencia sobre la necesidad de conservar uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.

Tras su presentación en el Parque de Bolívar, la exposición estará abierta al público en el Museo del Oro Tairona entre agosto y diciembre de 2026.