Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como zona de reserva permanente: ¿qué significa?

La Sierra Nevada de Santa Marta, un ecosistema estratégico de 1,5 millones de hectáreas, fue declarado este miércoles como zona de reserva permanente y territorio libre de actividades extractivas de combustibles fósiles, anunció el Ministerio de Ambiente.

"La reserva declara a la Sierra Nevada como un territorio libre de actividades extractivas de combustibles fósiles, al prohibir la expedición de nuevos títulos mineros y licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos", indica la información oficial.

Según el ministerio, la declaratoria no afecta los usos o actividades como la agricultura, la ganadería y el ecoturismo, entre otros sectores de la economía, por lo que seguirá permitiéndose actividades de construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda; construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, de salud y comunitaria.

La resolución que soporta la decisión de la cartera de Ambiente delimita y declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘Corazón del Mundo', como el Gobierno ha bautizado a esa zona del país ubicada sobre la costa Caribe en la que confluyen los departamento de Magdalena, La Guajira y Cesar.



La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña costera más alta del mundo. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Este sistema montañoso aislado de la cordillera de Los Andes alberga a los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuam y la declaratoria como zona de reserva permanente "es una promesa del presidente Petro para la protección y es un legado para el mundo", añade el Ministerio de Ambiente.

"Estamos diciendo que en el Corazón del Mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos, porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La Reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas", manifestó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, citada en el comunicado oficial.

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Con la declaratoria de la reserva, el área de la Sierra Nevada quedará libre de nuevos proyectos de concesión o autorización para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

En ese sentido, se prohibirá el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, prerrogativas de explotación o cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de minerales.

La celebración de nuevos contratos o convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica (TEA) o cualquier otro tipo de contrato para la exploración o explotación de hidrocarburos.