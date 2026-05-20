Con estatuillas de mojarra premian a los más creativos de Barranquilla

En una gala que marcó un hito para la industria del marketing y las comunicaciones en la región, se llevó a cabo la primera edición de los Premios Perrenque Creativo.

El evento no solo destacó por el nivel de las campañas participantes, sino por su particular galardón: una estatuilla en forma de mojarra, elegida como símbolo de la adaptabilidad y la resiliencia de la industria y el territorio caribeño.

La mojarra: Un símbolo de identidad y éxito

La elección de la mojarra como trofeo oficial buscó reflejar la capacidad del sector creativo para ajustarse a los cambios y competir en escenarios de alto nivel.



Durante el certamen, que sirvió como termómetro para medir el pulso de la industria en el Caribe, la agencia Sonovista Publicidad se consolidó como la gran ganadora de la noche al alzarse con ocho de estas estatuillas en las categorías de Agencias y Medios.

Entre los reconocimientos más destacados figuró la "Mojarra de Oro", otorgada a la campaña "Junior & Carnaval: Una misma pasión”, un trabajo conjunto para el Junior FC y Supertiendas Olímpica.

Además, la firma obtuvo seis "Mojarras de Plata" por proyectos como "Expodrinks 2025", "Soy Carnaval" y diversas campañas para Carbones del Cerrejón, junto con una "Mojarra de Bronce" por "El Show de las ofertas".

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Voces de la industria

Para los líderes del sector, este reconocimiento es el resultado de un proceso profundo de cocreación.

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Juan Camilo Rendón Álvarez, director general creativo de Sonovista, resaltó la complejidad detrás del éxito:

“Detrás de cada campaña hay un proceso complejo de análisis, estrategia, acuerdos y construcción creativa. Que hoy, ese trabajo sea reconocido por colegas de la industria, es una satisfacción enorme para todo el equipo”.

Por su parte, Eduardo Ortega del Río, director general del evento y CEO de la agencia Pópuli, enfatizó que el talento local está listo para romper barreras geográficas:

“Queremos abrirle la mente a la gente y que sepan que estar en el Caribe no es una limitante, sino una potencia”.