Atentos, emprendedores: programa capacitará en comercio electrónico y marketing digital

El programa Ecommerce Pro, creado en conjunto entre iNNpulsa Colombia y Tiendanube, busca impulsar la transformación digital de las mipymes en el país. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer a 350 negocios consolidados y en etapas de madurez a través de formación especializada en comercio electrónico y marketing digital.



¿Qué ofrece el programa?

Ecommerce Pro es un programa 100 % virtual que incluye cinco masterclasses con expertos en comercio electrónico y marketing digital. Los participantes accederán a clases en vivo, herramientas y recursos creados por expertos en temas como:



Creación y automatización del e-commerce

Marketing de contenidos para redes sociales

Publicidad digital

Medios de pago en línea

Logística eficiente aplicada al comercio electrónico

El programa busca preparar a los emprendedores para aprovechar al máximo la temporada comercial de fin de año, marcada por fechas clave como Black Friday, Cyberlunes y Navidad. Al participar en Ecommerce Pro, los emprendedores podrán:



Mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales

Incrementar sus ventas

Potenciar sus habilidades en comercio electrónico y marketing digital

Requisitos para participar

La convocatoria para Ecommerce Pro estará abierta hasta el 9 de octubre. Para participar, los emprendedores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Tener un negocio activo en cualquier sector o industria que comercialice productos físicos.

Contar con un perfil de negocio activo en Instagram o Facebook.

Registrar ventas mensuales superiores a $1.000.000 COP a través de canales online.

Tener una operación mínima de dos años en el mercado.

No tener una tienda virtual activa en Tiendanube ni en otra plataforma de ecommerce.

Los interesados podrán adelantar su proceso de postulación en el siguiente link.

