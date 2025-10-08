Atentos, emprendedores: programa capacitará en comercio electrónico y marketing digital

El programa Ecommerce Pro, creado en conjunto entre iNNpulsa Colombia y Tiendanube, busca impulsar la transformación digital de las mipymes en el país. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer a 350 negocios consolidados y en etapas de madurez a través de formación especializada en comercio electrónico y marketing digital.
¿Qué ofrece el programa?
Ecommerce Pro es un programa 100 % virtual que incluye cinco masterclasses con expertos en comercio electrónico y marketing digital. Los participantes accederán a clases en vivo, herramientas y recursos creados por expertos en temas como:
- Creación y automatización del e-commerce
- Marketing de contenidos para redes sociales
- Publicidad digital
- Medios de pago en línea
- Logística eficiente aplicada al comercio electrónico
El programa busca preparar a los emprendedores para aprovechar al máximo la temporada comercial de fin de año, marcada por fechas clave como Black Friday, Cyberlunes y Navidad. Al participar en Ecommerce Pro, los emprendedores podrán:
- Mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales
- Incrementar sus ventas
- Potenciar sus habilidades en comercio electrónico y marketing digital
Requisitos para participar
La convocatoria para Ecommerce Pro estará abierta hasta el 9 de octubre. Para participar, los emprendedores deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener un negocio activo en cualquier sector o industria que comercialice productos físicos.
- Contar con un perfil de negocio activo en Instagram o Facebook.
- Registrar ventas mensuales superiores a $1.000.000 COP a través de canales online.
- Tener una operación mínima de dos años en el mercado.
- No tener una tienda virtual activa en Tiendanube ni en otra plataforma de ecommerce.
Los interesados podrán adelantar su proceso de postulación en el siguiente link.