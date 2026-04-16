Conductor de bus desvió su ruta para llevar al hospital a una pasajera en Barranquilla

Lo más importante es la vida y así lo tiene claro Deibis Barrera, el conductor del bus de la empresa de transporte público Sobusa que auxilió a una pasajera en Barranquilla, sin importar que ello implicara un desvío total de esa ruta de la carrera 50, que debía cumplir.

El conductor, que lleva tres años trabajando para esta empresa, contó que la mujer empezó a sentirse mal y hasta él notó que su estado de salud no era bueno, por lo que no dudó en prestarle ayuda. Ella le pidió que la trasladara a un hospital y que llamara a su hija para avisarle, así que Barrera actuó, desvió la ruta del bus que conducía y llevó a la pasajera hasta el lugar exacto donde podía ser atendida.

"La vida prevalece ante todas las situaciones que uno pueda presentar. En mi caso, yo voy trabajando, pero la señora se encuentra muy mal de salud. Apenas se monta me dice que se va a desmayar y que llame a su hija, que se siente muy mal. De verdad estaba demasiado mal la señora, ella me dice que la lleve a un hospital y no dudé, salí de mi ruta y lo hice, porque la verdad es que la vida tiene más valor que cualquier cosa", contó el conductor.

Los pasajeros, lejos de molestarse por el desvío que seguramente implicó un mayor tiempo en sus desplazamientos, felicitaron al conductor por este gesto humano que salvó una vida.



Desde la gerencia de Sobusa reconocieron el acto humanitario, no solo de este conductor, sino de todos los trabajadores que de manera frecuente atienden situaciones como estas, pues afirman que el personal está capacitado, desde el momento de la inducción, a responder a las necesidades de la ciudadanía, haciendo prevalecer la vida de los usuarios.

Informaron a Blu Radio que, cada vez que un pasajero tiene una emergencia en un bus, los conductores se comunican con los directivos y la empresa coordina el traslado hasta el centro médico más cercano.