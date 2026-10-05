Conductora perdió el control de su camioneta y cayó a piscina de unidad residencial en Valledupar

Una camioneta terminó sumergida en la piscina de un conjunto residencial ubicado en el norte de Valledupar, luego de que la conductora perdiera el control del vehículo cuando se disponía a salir de su vivienda.

De acuerdo con la información conocida, el automotor avanzó hasta caer directamente a la zona de la piscina, generando momentos de tensión entre los residentes del conjunto residencial.

Publicidad

En el vehículo se encontraban dos ocupantes que tuvieron que ser rescatados para evitar una tragedia. La rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar permitió ponerlos a salvo.

Por fortuna, el hecho registrado en Valledupar no dejó personas heridas. Las autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación para retirar la camioneta del interior de la piscina.



El caso generó preocupación entre los habitantes del conjunto residencial, debido a la forma en que el vehículo terminó dentro de la piscina. Las circunstancias que provocaron la pérdida de control son materia de verificación.