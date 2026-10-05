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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Conductora perdió el control de su camioneta y cayó a piscina de unidad residencial en Valledupar

Conductora perdió el control de su camioneta y cayó a piscina de unidad residencial en Valledupar

El hecho sucedió en un conjunto residencial del norte del municipio, cuando dos ocupantes se disponían a salir en el vehículo.

Camioneta cayó a piscina en Valledupar.
Camioneta cayó a piscina en Valledupar.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Una camioneta terminó sumergida en la piscina de un conjunto residencial ubicado en el norte de Valledupar, luego de que la conductora perdiera el control del vehículo cuando se disponía a salir de su vivienda.

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De acuerdo con la información conocida, el automotor avanzó hasta caer directamente a la zona de la piscina, generando momentos de tensión entre los residentes del conjunto residencial.

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En el vehículo se encontraban dos ocupantes que tuvieron que ser rescatados para evitar una tragedia. La rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar permitió ponerlos a salvo.

Por fortuna, el hecho registrado en Valledupar no dejó personas heridas. Las autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación para retirar la camioneta del interior de la piscina.

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El caso generó preocupación entre los habitantes del conjunto residencial, debido a la forma en que el vehículo terminó dentro de la piscina. Las circunstancias que provocaron la pérdida de control son materia de verificación.

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