Cotelco pide al Gobierno explorar mecanismos que estimulen turismo de familias colombianas

La reciente encuesta del Dane, en donde indican que la ocupación hotelera del país cayó un 3%, para los empresarios del sector hotelero es un indicador de que el turismo no está dando señales positivas, muy a pesar de la llegada de visitantes internacionales ha incrementado.

El director Nacional de Cotelco, Andrés Duarte, señaló que el turismo internacional no compensa para el sector el gasto que genera el consumo de los hogares colombianos, pues de hacerlo, el comportamiento en el PIB, sería mejor.

Ante este panorama, Duarte señaló que el sector hotelero está proponiendo al Gobierno explorar mecanismos que estimulen el consumo interno.

“Por qué no exploramos mecanismos que estimulen la capacidad de consumo del hogar colombiano. Hemos venido planteando entonces, en primer lugar, medidas que alivian la capacidad del consumo del hogar, porque no estimular el consumo colombiano a través de unos mecanismos de consumo que responda, por ejemplo, con unas tasas de interés cómoda. Sabemos que la inflación ha venido bajando, pero las tasas de interés siguen altas. El consumo por tarjeta de crédito es costoso, porque no diseñar estrategias que bajen esos intereses para estimular que las familias viajen”, dijo Andrés Duarte.

Otra de la propuesta que plantean al Gobierno es tomar medidas de control al crecimiento informal del turismo de casa, que es aquel que ofrece servicios a través de plataformas digitales, de establecimientos que no pagan IVA, y otros impuestos que sí le cargan a los hoteles.