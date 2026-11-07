Dejaron 'mocho' a Diomedes Díaz: vandalizaron la estatua del Cacique en Valledupar

La escultura de Diomedes Díaz, uno de los más grandes referentes del vallenato, fue vandalizada en Valledupar, capital del departamento del Cesar. La figura, ubicada en la glorieta Los Juglares, sufrió daños en su brazo derecho, que fue mutilado.

El alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco, se pronunció sobre lo ocurrido y pidió respeto por los espacios públicos y los elementos que hacen parte del patrimonio cultural de los vallenatos.

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La intervención de la escultura afectó una de las representaciones del artista en la ciudad. Tras conocer lo sucedido, el mandatario local anunció que ya impartió instrucciones para gestionar la reparación de la figura de Diomedes.

¿Qué le pasó a la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar?

La afectación se concentró en el brazo derecho de la estatua, que fue mutilado durante el acto de vandalismo. La intervención alteró la representación del cantante de La Junta, Guajira.

La escultura está ubicada en la glorieta Los Juglares, un espacio de Valledupar donde se encuentran representaciones relacionadas con figuras de la música vallenata.

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El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia del cuidado de los bienes públicos y de los elementos que hacen parte del patrimonio cultural de la capital del Cesar.

Tras rechazar el ataque, el alcalde Ernesto Orozco exigió respeto por los bienes públicos y el patrimonio cultural de la ciudad. El mandatario informó que dio instrucciones a la Oficina de Cultura para adelantar la reparación de la escultura, con el propósito de atender los daños ocasionados.

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"Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones para que se encargue de Arreglarlo", escribió el mandatario en su perfil de X.

La intervención anunciada por la Administración municipal estará dirigida a recuperar la figura del artista vallenato, cuya representación hace parte de los espacios culturales de Valledupar.