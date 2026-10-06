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Denuncian ataque contra dirigente sindical en Barranquilla: balearon su vivienda

A Gonzalo Núñez le dieron 24 horas para que renunciara a la CUT Atlántico y a la presidencia del sindicato de Triple A.

Gonzalo Núñez CUT amenazado.jpg
Gonzalo Núñez, víctima de amenazas.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

De las palabras a los hechos pasaron las amenazas en contra de Gonzalo Núñez, presidente del sindicato de trabajadores de la empresa de acueducto Triple A y responsable del departamento de Derechos Humanos de la CUT Atlántico, al que desconocidos están presionando para que renuncie a sus cargos como dirigente sindical.

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Las más recientes amenazas en contra de Núñez llegaron el pasado 2 de octubre a través de un mensaje de Whatsapp, en el que lo insultaban, lo señalaban de “abogado de izquierdosos hp” y le daban un plazo de 24 horas para renunciar a su labor sindical.

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Una vez cumplido el plazo y al notar que Núñez se mantenía en sus cargos, hombres armados atacaron a tiros la vivienda del dirigente en el suroccidente de Barranquilla, impactando las ventanas de la habitación donde él se encontraba junto a su familia.

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"Es un hecho bastante grave para nosotros, porque ya se pasa de unas amenazas a un atentado, por eso nosotros como CUT estamos exigiendo al Gobierno Nacional que se tomen medidas de carácter urgente para garantizar la protección del compañero Gonzalo Núñez, pues está en riesgo, no solamente la vida de él, sino la de su núcleo familiar", manifestó Henry Gordon, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Atlántico.

No es la primera vez que Núñez es víctima de amenazas por su labor sindical; sin embargo, nunca antes las intimidaciones habrían trascendido este punto en el que atentaran contra su integridad.

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