Efraín Cepeda Tarud, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla

Cepeda Tarud asumirá el liderazgo de la CCB en reemplazo de Manuel Fernández Ariza, recientemente designado presidente de Bancóldex, cuya gestión según la Camara “fortaleció el acompañamiento al tejido empresarial, la modernización de la institución y la competitividad de Barranquilla y el Atlántico”.

Se espera que el nuevo presidente ejecutivo dé continuidad a los avances del sector y orientará su gestión alrededor de tres grandes propósitos: fortalecer la cercanía y el acompañamiento a los empresarios; impulsar la integración regional y las grandes apuestas estratégicas del Caribe; y aprovechar las nuevas oportunidades para atraer inversión, promover la internacionalización y generar mayor desarrollo empresarial.

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“La Cámara de Comercio de Barranquilla ha sido, sin duda, la institución más importante de mi vida profesional. Durante 14 años hice parte de su Junta Directiva y tuve el honor de presidirla durante dos años. Conozco a su extraordinario equipo de trabajo, sus enormes capacidades institucionales y el significativo impacto que puede generar en nuestro territorio. Asumo esta responsabilidad con mucha gratitud, motivación y ganas de trabajar para seguir fortaleciendo esta entidad, que es un emblema de la Ciudad y del Departamento”, afirmó Cepeda Tarud, en un comunicad.

“Vamos a acercar cada vez más la Cámara de Comercio de Barranquilla a nuestros empresarios, para escucharlos, entender sus necesidades y acompañarlos en su crecimiento, ayudándolos a ser más productivos, innovadores, competitivos y a conquistar mercados internacionales, al tiempo que fortalecemos la atracción de nuevas inversiones para el territorio. También vamos a continuar ejerciendo el liderazgo activo que ha caracterizado a la CCB en los grandes proyectos que definen el presente y el futuro de Barranquilla, del Atlántico y el Caribe, como consolidar a la región como el HUB energético de Colombia, recuperar la navegabilidad del río Magdalena y fortalecer nuestra competitividad”, señaló.



¿Quién es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla?

Efraín Cepeda Tarud es administrador de empresas y especialista en Negocios Internacionales de la Universidad del Norte, y magíster en Administración de Empresas del Instituto de Empresa (IE) de Madrid, España, donde se graduó con honores.

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Cuenta con una amplia trayectoria en el sector gremial y empresarial. Durante 14 años integró la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que presidió entre 2019 y 2021. Desde 2020 se desempeñó como presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico y anteriormente fue, durante seis años, director ejecutivo de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico.