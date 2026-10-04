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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Policía incauta 500 ampollas de fentanilo ocultas en bus de Barranquilla a Santa Marta

Policía incauta 500 ampollas de fentanilo ocultas en bus de Barranquilla a Santa Marta

La mercancía era transportada como una encomienda en la bodega de un vehículo de servicio público. Está avaluada en $300 millones.

Fentanilo incautado
En una caja la Policía encontró 500 ampollas de Fentanilo.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

En un vehículo de servicio público que cubría la ruta Barranquilla - Santa Marta, la Policía de Tránsito encontró 500 ampollas de fentanilo. La droga era llevada en una bodega como una encomienda.

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Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía que realizaban trabajos de control en la transitada vía por la temporada de receso escolar, se percataron de las 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una.

fentanilo
Los efectos del fentanilo en el cuerpo son profundos y, en muchos casos, letales.
Foto: Getty Images

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El coronel Jeyson Haird López, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dio a conocer que la droga estaba camuflada en la bodega del automotor dentro de una caja, como una supuesta encomienda.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, hace la incautación de 500 ampolletas de fentanilo de 10 mililitros, las cuales eran avaluadas en un aproximado de 300 millones de pesos. La modalidad de transporte de estas eran encomiendas en vehículo de servicio público. La sustancia fue incautada y dejada a disposición de la autoridad correspondiente”.

El coronel López señaló que la Policía Nacional “continuará desplegando los controles operativos en las vías nacionales con el fin de evitar que esta sustancia entre en circulación de manera ilegal”.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta también invitó a la ciudadanía y al sector transportador a suministrar información que permita prevenir hechos relacionados con el transporte ilegal de sustancias, a través de la línea 123.

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