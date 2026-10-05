General Sandra Rodríguez, nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla tiene nueva comandante. Se trata de la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, primera mujer en la historia que es asignada para ese cargo y quien se estaba desempeñando como la comandante del Departamento de Policía Valle.

El encargado de recibirla durante un recorrido por la construcción de la estación Caribe Verde fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien prometió trabajar en equipo y poner a su disposición nuevas estaciones y CAI, motos, radios, cámaras, tecnología y todos los recursos necesarios. Además, expresó que esperan “más operativos, presencia en las calles, capturas y resultados”.

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“Qué orgullo tenerla acá en Barranquilla y el área metropolitana. Somos más de dos millones de personas que confiamos en su experiencia, sabemos que viene de comandar regiones todavía más demandantes y aquí la recibimos con buenas inversiones para nuestra Policía nacional, cuenta con nosotros desde la Alcaldía de Barranquilla”, fueron sus palabras.

El alcalde Char indicó que perseguirá “a los bandidos sin descanso” y que con la llegada de la general, espera devolverles la tranquilidad a los barranquilleros.



Por su parte, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez agradeció el voto de confianza: “Tengo un compromiso con la ciudad, con usted y con el señor presidente, donde el respaldo institucional es lo más importante. Espero poder, con el equipo de trabajo que ha venido conformando, dar los resultados que usted y la ciudad se merecen, así que muchas gracias por su respaldo”.

Rodríguez tiene una más de 30 años de trayectoria en la institución armada, donde ha logrado hitos como ser la primera mujer comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, ser la primera mujer comandante del departamento de Policía Valle del Cauca, comandar el Servicio de Transporte Masivo de Bogotá y tener amplia experiencia en la Dirección de Educación Policial, el Servicio de Policía y unidades operativas y de planeación.

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Además, es profesional en Criminalística, especialista en Seguridad y magíster en Criminología y Victimología. Durante su carrera, lideró operaciones contundentes contra el homicidio, la extorsión, el hurto, el microtráfico y las estructuras de crimen organizado, fortaleciendo el empleo de la inteligencia, la investigación criminal y las herramientas tecnológicas.