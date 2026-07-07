Denuncian posible represalia detrás de la intervención a Comfamiliar Atlántico

Hasta la sede principal de Comfamiliar Atlántico, en el centro de Barranquilla, se adentró de manera sorpresiva un grupo de funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que, con resolución en mano, llegó y anunció la intervención de esta caja de compensación, la suspensión por un año de su director Herber Mantilla y del Consejo Directivo, y la designación de María Teresa Carvajal Aguirre como nueva agente interventora.

Comfamiliar, que hoy cuenta con más de 601.000 afiliados y beneficiarios, fue objeto de una inspección en la que, según la Superintendencia, se detectaron hallazgos que dieron lugar a esta intervención, como por ejemplo aparentes incumplimientos de requisitos legales e irregularidades en contratación por parte de algunos miembros del Consejo directivo, y también posibles irregularidades en la ejecución de subsidios en especie, en el manejo de recursos entre distintos programas y la trazabilidad de movimientos bancarios, por citar algunos aspectos.

Sin embargo, horas después de iniciada la intervención, se conoció la declaración jurada que rindió ante una notaría el director suspendido Herber Mantilla, en la que deja ver que aquella actuación de la Supersubsidios, en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, podría tratarse, según su testimonio, en un acto de represalia.

En el documento, el abogado Mantilla se refiere a una reunión a puerta cerrada que sostuvo con el ministro Sanguino el pasado 12 de junio, nueve días antes de la segunda vuelta presidencial, en las instalaciones de Comfamiliar.



"En el transcurso de dicha reunión, me manifestó su molestia por mi respaldo a la campaña política del señor Abelardo De La Espriella; me atribuyó un supuesto parentesco con el señor Mauricio Gómez, a quien identificó como opositor del Gobierno Nacional; y me expresó que había recibido diversos comentarios negativos en mi contra, sin sustento ni fundamento alguno", indicó el abogado Herber Mantilla.

Publicidad

Publicidad

Mantilla contó que luego de esto, el 30 de junio, apareció el Superintendente Delegado para la Gestión, Miguel Salomón Fuentes, quien por cierto en 2025 se postuló al cargo de secretario general de Comfamiliar, pero el consejo directivo no lo aceptó. Él, en calidad de superintendente delegado, remitió un informe con 54 observaciones y 23 recomendaciones que Comfamiliar debía acoger para su mejoramiento; aspectos que ahora derivaron en la intervención, pero que, según el director suspendido, hay algunos que datan de hace 20 años.

Vale decir que el director Mantilla había sido elegido por el consejo en 2025, pero desde entonces la Supersubsidio había negado la aprobación de este abogado para asumir el cargo.

Publicidad

Ahora, con la designación de una agente interventora, la Superintendencia afirma que buscará garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los recursos del subsidio familiar; sin embargo, Comfamiliar rechazó la intervención y sostuvo que tomarán las acciones legales correspondientes por violación al debido proceso.