Deuda de Air-e con generadoras llegaría a tres billones de pesos y enciende alarmas por El Niño

El fenómeno El Niño no solo traerá altas temperaturas en las próximas semanas, sino la posibilidad de racionamientos para el país desde abril del próximo año, según la advertencia entregada por el gremio de las generadoras de energía, Andeg, ya que actualmente están sumidas en una crisis de operación por las deudas cercanas a los 2.5 billones de pesos que tienen con la empresa Air-e Intervenida; y de la aún no se observa una solución clara a la vista.

De esa manera fue descrito el panorama por el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, quien especificó a Blu Radio que esos compromisos financieros vienen creciendo mensualmente en unos 140 mil millones de pesos, por lo que a corte de diciembre la deuda estaría fijada en 3.2 billones de pesos de no haber abonos; estaríamos hablando de un aumento del 40% en total.

“Para nosotros comprar el combustible que nos generará energía un mes en todas las plantas térmicas del país nos vale cerca de 1.5 billones de pesos, entonces estaríamos iniciando este fenómeno con un mes sin caja para comprarlo. La verdad lo que notamos es que no hay ninguna respuesta de parte del Gobierno. Como decimos, no hay ninguna priorización de desembolsar esos recursos”, dijo inicialmente.

Agrega Castañeda que la falta de respuestas podría hacer fracasar los preparativos del gremio para este largo verano, los cuales iniciaron desde el año anterior con mantenimientos programados y alistamiento de la logística de combustible. Por ende, critica la gestión del Gobierno desde su Ministerio de Minas y Energía.



“El Gobierno Nacional no tiene ni idea del por qué intervino la empresa Air-e. No sabía en qué se estaba metiendo, ni lo sabe después de 20 meses de gestión. Para operar esa compañía tenía que tener recursos. Ellos llegaron porque había un problema financiero con deudas más o menos de unos 500 mil millones de pesos, una parte vencida y otra no. Si usted interviene, es para que sigan funcionando dentro del mercado. Para que se sigan pagando a los demás agentes, pues al final del día es responsabilidad suya que no se apague el país, o que no ocurra eso en los tres departamentos, en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, agregó.

Finalmente, la alerta de Andeg es que sin recursos “será complejo soportar los golpes del fenómeno El Niño”. Por eso, tampoco están de acuerdo en que la empresa Air-e esté cambiando constantemente de agentes especiales, ya que no les da tiempo de comprender y ayudar con la problemática energética.