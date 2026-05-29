Minminas crítica informe de Air-e alertado por Contraloría: “no son tantas las deudas”

El crítico panorama de la empresa Air-e dado a conocer por la Contraloría General de la Nación fue motivo de molestia para el ministro de minas y energía, Edwin Palma, quien desde Barranquilla este viernes alegó no estar de acuerdo con que estos informes sean dados a conocer “a solo dos días de las elecciones”.

El jefe de esta cartera reconoció que las deudas aumentaron luego de la intervención, Sin embargo, declaró que “no son tantas” como lo dice la Contraloría y “que están siendo revisadas”.

“No son tantas. Sí tenemos deudas, lo hemos señalado y lo estamos revisando, pero quiero también recordar lo que decía el Presidente Gustavo Petro. ¿Por qué nadie dijo nada cuando el Gobierno intervino Air-e? Ya estaba quebrada. Ahí sí no apareció nadie. Ni los gremios ni los que están hoy advirtiendo”, declaró a Blu Radio.

Estas palabras fueron dichas durante su visita a la urbanización Villa San Pablo 2, para verificar los avances del proyecto Colombia Solar que busca instalar 2.300 paneles en viviendas de familias vulnerables. Allí ya 500 casas cuentan con su instalación y se espera que las instalaciones sigan hasta el mes de agosto.



A su lado estaba la ministra de vivienda, Helga María Rivas, quien confirmó que el proyecto en Villas de San Pablo 2 ha tenido una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos en colegios, espacios públicos y las obras que se adelantan para el centro comunitario de las artes audiovisuales.

"A mediados del mes de julio entregaremos el colegio Julio Flores para beneficiar a más de 1.500 jóvenes, sus estructuras estarán diseñadas para también tener paneles solares”, sumó.

Habló el nuevo agente

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Entretanto, quien dio una respuesta más preocupante fue el nuevo agente especial, Jaime Mesa Buitrago, señalando que ni en el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios habrían los suficientes montos para mitigar los compromisos de Air-e con las generadoras.

“Desafortunadamente, la Superintendencia de Servicios Públicos no ha contado con los recursos en el fondo empresarial para poder suplir esas deudas y hemos hecho los intentos. El Gobierno Nacional lo ha intentado. Ustedes podrán recordar que se presentaron varias reformas tributarias en donde estaba contemplado los recursos para el salvamento de esa deuda”, acotó.

Mesa Buitrago le mencionó a Blu Radio que inició la gestión de su cargo desde hace seis días, aunque ya se venía desempeñando como secretario general de la compañía. Su presencia en Villas de San Pablo se debía al proyecto “Caribe, Cambia tu Energía", el cual busca la sustitución de equipos de refrigeración a más de 20.000 familias de la región.

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“Es una estrategia que financia el Banco Interamericano de Desarrollo a través del cual estamos llegando a implementar medidas de eficiencia energética en los hogares de estratos 1, 2 y 3 de toda la región Caribe. A través de este programa ya hemos cambiado 900.000 bombillas en toda la región. La inversión es de 34 millones de dólares y tenemos proyectado que hacia la mitad de año del 2027 hayamos culminado con la entrega de 20.000 equipos de refrigeración, más amigables con el consumo de energía”, culminó Jorge Bunch coordinador de ese programa del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).