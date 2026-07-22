El detalle que encontraron en apartamento donde murieron madre e hijo en Santa Marta

Las autoridades continúan investigando la muerte de una madre y su hijo que fueron hallados sin vida en un apartamento del sector de El Rodadero, en Santa Marta. Mientras avanzan los análisis forenses que permitirán establecer qué ocurrió dentro del inmueble, un hallazgo realizado durante la inspección judicial se convirtió en una de las principales piezas de la investigación: una carta encontrada junto a los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22, quienes habían viajado desde Bogotá a la capital del Magdalena para disfrutar de unos días de descanso durante el puente festivo.

El caso salió a la luz luego de que trabajadores del edificio donde se hospedaban percibieran un fuerte olor que provenía del apartamento. Al notar que ninguno de los ocupantes respondía y que no habían tenido contacto con ellos durante varias horas, ingresaron al inmueble y encontraron los cuerpos sin vida. De inmediato, dieron aviso a las autoridades.

Autoridades revelaron nuevos detalles. Foto: Redes sociales

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta realizaron la inspección judicial del lugar y trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde continúan los estudios para determinar las causas exactas de la muerte.



¿Qué encontraron en el apartamento de El Rodadero?

Durante la diligencia, los investigadores encontraron una carta cerca de los cuerpos, un elemento que ahora es considerado clave para esclarecer lo sucedido dentro del apartamento.

El director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Manuel Murillo, confirmó que este documento modificó el rumbo de las investigaciones y llevó a descartar la hipótesis inicial de una muerte accidental. Sin embargo, aclaró que todavía no puede considerarse una prueba definitiva.

Los peritos trabajan ahora para establecer quién redactó la carta, cuál era su contenido completo y si realmente guarda relación con la muerte de madre e hijo. Precisamente, la autenticidad del documento y el momento en que fue escrito hacen parte de las verificaciones que adelanta la Fiscalía.

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Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la ubicación de los cuerpos dentro del apartamento. Según el informe preliminar del CTI, Sonia Imelda Pilonieta Tapias fue encontrada sobre una cama en una de las habitaciones, mientras que Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta estaba en uno de los baños del inmueble.

Además, durante la inspección no fueron halladas señales de violencia, desorden o ingreso forzado al apartamento. Tampoco se encontraron evidencias externas de agresión física en los cuerpos, circunstancias que han orientado las principales líneas de investigación.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía manejan como una de las hipótesis una posible intoxicación por inhalación de gases. No obstante, esa versión aún no ha sido confirmada y dependerá de los resultados que entreguen Medicina Legal y los peritajes técnicos.

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Las autoridades también mantienen abierta la posibilidad de un presunto suicidio, aunque insisten en que ninguna hipótesis puede darse por establecida mientras no concluyan las pruebas científicas.

El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, pidió prudencia frente al caso y señaló que únicamente la investigación forense permitirá conocer qué ocurrió realmente dentro del apartamento.

“Con la prudencia que se debe manejar, puedo anticiparles que inicialmente lo que se habló es que estos cuerpos no evidenciaban algún tipo de violencia”, afirmó el funcionario.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, el caso permanece bajo reserva. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, establecer el origen de la carta hallada en el apartamento y determinar si existió o no participación de terceros en esta tragedia que ha causado conmoción entre residentes y turistas de Santa Marta.