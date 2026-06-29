"El único plan era nadar": Jóvenes rescatados tras naufragar casi 20 horas en la isla de Barú

Cuando el reloj marcó la 1:05 de la tarde, en la Base Naval de Bocagrande aterrizó el helicóptero que puso fin a las largas horas de zozobra y angustia para dos familias en Cartagena.

A bordo de la aeronave de la Armada Nacional llegaron Gerónimo Ibarra, de 20 años, y Luciana Dangond Farah, de 18 años, tras ser rescatados luego de naufragar durante casi 20 horas en la isla de Barú, después de que la moto acuática en la que esperaban dar un paseo se quedara sin combustible.

Con el paso de las horas, lo que parecía ser una anécdota más de un paseo entre amigos se convirtió en una historia de supervivencia que, sin duda, marcará sus vidas.

La emergencia se inició a las 2:30 de la tarde de este domingo 28 de junio, cuando los jóvenes alquilaron una moto acuática en un sector conocido como Punta Barú. Diez minutos después, relataron ellos mismos, la moto se quedó sin combustible.



“Cuando nos montamos, la moto estaba como pitando, era una alarma, y yo le pregunté que si era gasolina, y él me dijo: relajado, que te dura. Y pues 10 minutos no duró, entonces nos quedamos sentados en la moto porque pensamos que nos iban a buscar, no fue el caso, y ya como a los 20 minutos, que nos dimos cuenta de que nadie venía, lo que se nos ocurrió fue tirarnos al agua y tratar de llegar a la orilla, pero la mareta no dejó. Batallamos unas seis horas para llegar a la orilla y no pudimos”, contó Gerónimo Ibarra tras llegar a Cartagena para reunirse con su familia.

Sin ningún tipo de provisiones y solo con sus chalecos salvavidas, los dos jóvenes quedaron a la deriva en el mar durante toda la noche. Nadaron durante horas y fueron rescatados en medio de un despliegue operativo de la Armada Nacional con el apoyo de pescadores y habitantes de la comunidad.

“Luciana y yo estábamos cansados, entonces hicimos un plan que era amarrarnos los chalecos, nos cruzamos de pierna porque hacía mucho frío (…) Entonces nos cruzamos de piernas, con el chaleco en la cabeza como una especie de almohada. Despertamos como a eso de las 4:50 de la mañana; ya estábamos en las islas del Rosario cuando nos despertamos. El único plan era nadar, nadar, nadar, nadar, nadar y, desde las 6:00 de la mañana hasta que nos recogieron, como a las 10 u 11, nadando”, dijo el joven de 20 años.

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Por su parte, Luciana Dangond, quien no dudó en describir esta experiencia como una de las más difíciles de su vida, relató que, pese al temor y a sentir en muchas ocasiones que podían morir, nunca perdió la esperanza de reencontrarse con su familia.

“La verdad es que todo fue trágico porque llegó un punto en el que yo dije: ya, nos vamos a morir, hasta aquí vamos nosotros, y en verdad fue muy duro. Más que por mí, era pensar en mis papás, dejar a mis papás, a mi familia. Yo solamente pensaba en ellos y yo decía: yo no puedo, tengo que seguir. O sea, más que yo, era pensar en mis papás, era horrible esa sensación de saber de pronto mis amigos que estaban conmigo, con Jero, como que ellos qué pensaban. Fue horrible todo eso”, contó.

En medio de la emoción por reencontrarse con su familia, la joven también hizo un llamado a las autoridades y, en especial, a quienes prestan este tipo de servicios turísticos.

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“La verdad es que las autoridades se han portado, mejor dicho, no tengo palabras para describirlo (…) pero sí una recomendación es que, de ahora en adelante, todo lo que es jetski y todo eso tenga más precauciones, porque de verdad que esto que nos pasó a nosotros ayer y hoy le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces siento que, de pronto, tomar unas medidas al respecto, como utilizar chalecos que reflejen la noche o un localizador o algo que pueda ubicar un caso como estos, porque a cualquier persona le puede pasar”, agregó.

Jóvenes rescatados tras naufragar casi 20 horas Armada Nacional

Los dos jóvenes fueron encontrados sobre las 11 de la mañana de este lunes, a unas ocho millas náuticas del lugar donde iniciaron su recorrido en la isla de Barú. El jetski, sin embargo, fue encontrado por la Armada a la deriva en el Golfo de Morrosquillo, en el departamento de Sucre.

El contralmirante Omar Yesid Moreno, comandante (e) de la Fuerza Naval del Caribe, explicó que el trabajo conjunto y el apoyo de la comunidad fueron fundamentales para lograr este resultado.

“El día de ayer, la Armada Nacional y la Fuerza del Caribe recibieron la información de que estos dos jóvenes se encontraban a la deriva en la parte norte de Barú. Inmediatamente procedimos a desplegar toda una cantidad de buques: dos buques de alto bordo, tipo patrullera guardacostas, una fragata, cuatro unidades tipo guardacostas. También tuvimos este helicóptero equipado para búsqueda y rescate, un avión de ala fija también para la búsqueda y coordinamos con la Policía Nacional. También trabajamos con los batallones número 12 y número 13 para verificar cualquier indicio que pudieran llegar a la playa y también con la población, especialmente con la población a quien agradecemos su espíritu de colaboración y su conexión con la Armada Nacional”, señaló.

Tras su rescate, los dos jóvenes fueron trasladados a un centro hospitalario para una valoración médica integral.

