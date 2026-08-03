Emergencia en Juan de Acosta tras fuertes lluvias sumaría cerca de 800 afectados

El municipio de Juan de Acosta, zona norte del Atlántico, se vio sorprendido este lunes con una fuerte lluvia que generó graves afectaciones en la población con el destechamiento de al menos 800 viviendas, así como árboles y redes eléctricas caídas que por momentos paralizaron el tránsito vehícular de la zona.

El secretario de Gobierno municipal, Oscar Andrés Arteta, indicó a Blu Radio que se debió pedir ayuda a unidades de bomberos en Baranoa, municipalidad aledaña, ya que aún son muchos frentes los que tienen que atender: “Activamos el plan de contingencia municipal que tenemos con el Cuerpo de Bomberos de Juan de Acosta y el de Baranoa, que nos está apoyando. Haremos un barrido barrio por barrio para así saber cuántas viviendas fueron afectadas. Por ende, queremos darle tranquilidad a la comunidad, gracias a Dios no se presentaron muertes o personas heridas. Solo fueron láminas, árboles y muchas cosas así que se pueden recuperar”, fueron sus declaraciones.

Otro de los que habló enviando un mensaje de esperanza fue el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins, asegurando que llegarán a cada uno de los afectados dentro de la jurisdicción.

“Estamos en la calle atendiendo todas las emergencia que se presentaron por efectos del vendaval, quiero decirle a la comunidad que no está sola. Vamos a llegar a todos los lugares afectados para hacer un censo de los daños causados y brindarles nuestra solidaridad. La esperanza está en marcha y no se detiene”, añadió.



Precisamente, la Alcaldía de Juan de Acosta habilitó un link por sus redes sociales en el que se adelanta una encuesta para tener todos los datos de las personas afectadas, pensando al mismo tiempo en lo que será la entrega de ayudas humanitarias.

Desde el Ideam se confirmó que fueron vientos de hasta 25 kilómetros por hora los que golpearon al municipio durante las lluvias.