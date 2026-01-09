Empresarios necesitan una “varita mágica” para hacer sus proyecciones: Rosmery Quintero

La directora ejecutiva de Acopi en el Atlántico sostuvo que, en sus estimaciones el 2026, tendrá resultados muy distintos a los del 2025, en lo que a inflación se refiere, que según el Dane fue de 5,1% en el cierre del año.

Una varita mágica para hacer sus proyecciones de crecimiento y sostener los empleos que generan, es lo que están necesitando muchos empresarios en el departamento para contrarrestar la incertidumbre económica con la que empiezan en este 2026, después de algunos anuncios del Gobierno como el alza de un 23% del salario mínimo.

Así lo manifestó Rosmery Quintero, directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en el Atlántico.

“Hay una cantidad de cosas indexadas al número de salarios mínimos. En ese orden de ideas, no vemos desde el gremio un panorama tan sencillo para el cierre de la inflación este año, es decir, que cuando nosotros leemos o escuchamos a los empresarios ellos están haciendo proyecciones en las que prácticamente necesitan de una varita mágica. Ahora, lo que más piden es que ojalá este año se pueda vender mucho más que el año pasado, para tener mayor posibilidad de sostener los empleos y sus indicativos financieros en positivo”.



Recalca Quintero que las proyecciones que, incluso, hace el Banco de la República, revelan que el cierre de este año tendrá resultados totalmente distintos, es decir, más altos en lo que a la inflación se refiere, que en el 2025 contrarrestó un poco el flujo del dinero en efectivo por el manejo que le dio a la tasa de interés.

Diferentes entidades financieras en el país como Davivienda, Bancolombia y Corficolombiana promedian un crecimiento aproximado de la inflación de un 6,15%.

En lo que respecta a productos de la canasta familiar, desde la Gran Central de Abastos de Barranquilla, conocida como Granabastos, su gerente Fabiola Elías, señala que, por el momento, el comportamiento del precio de los alimentos no se ha visto afectado y es prematuro decir si el bolsillo de los clientes se verá afectado por las recientes noticias de inflación o el alza del salario mínimo.

Por el contrario, destaca que, por el momento, muchos precios han bajado.

Por citar un ejemplo, la gerente informó que este viernes ingresaron 906 toneladas de alimentos a Granabastos y, por ahora, la tendencia en los precios de muchos de estos alimentos es a la baja, sobre todo por razones climáticas en esta temporada del nuevo año.