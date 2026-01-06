Asocoldro advierte efectos del nuevo salario mínimo en la sostenibilidad del empleo formal

La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), que agrupa a más de 6.200 empresarios del comercio minorista independiente de medicamentos y genera más de 30.000 empleos directos, fijó su posición institucional frente al nuevo escenario salarial.

El gremio parte de un punto que califica como ética y es que el salario es el sustento de la dignidad de las familias y no una variable meramente contable. En ese sentido, Asocoldro manifestó que comparte el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y proteger su poder adquisitivo, destacando que empresarios y empleados hacen parte de un mismo tejido productivo cuya estabilidad es interdependiente.

No obstante, la asociación advirtió que las aspiraciones sociales deben estar respaldadas por realidades económicas sostenibles. Citando el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordó que la fijación del salario mínimo debe considerar no solo las necesidades de los trabajadores, sino también factores como la productividad y la capacidad de mantener niveles adecuados de empleo.

Según Asocoldro, el aumento del ingreso mínimo a dos millones de pesos, muy por encima de las proyecciones de inflación y productividad, introduce una presión significativa sobre la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base de la generación de empleo formal en el país. El impacto, señala el gremio, no es homogéneo y revela una brecha estructural entre los grandes conglomerados del retail farmacéutico y los empresarios independientes.

Entre las principales dificultades se encuentra la competencia por el talento humano, ya que los droguistas independientes deben asumir el mismo incremento de costos laborales que las grandes cadenas, pero sin contar con economías de escala o respaldo financiero equivalente. A esto se suma una limitada capacidad de maniobra operativa, derivada de márgenes estrechos y altos costos fijos.

Asocoldro consideró contradictorio que, en medio de una emergencia económica y social asociada a la estrechez fiscal, no se hayan anunciado medidas compensatorias inmediatas.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo orientadas a un plan de respaldo que incluya alivios a la nómina, acciones contra la informalidad y apoyo a la liquidez, con el fin de preservar la viabilidad empresarial y la sostenibilidad del empleo formal en el sector.