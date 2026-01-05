En vivo
Economía  / Aumento del salario mínimo impacta costos del sector portuario y logístico, según Asoportuaria

Aumento del salario mínimo impacta costos del sector portuario y logístico, según Asoportuaria

Asoportuaria alertó que el incremento salarial, sumado a la alta proporción de trabajadores que devengan salario mínimo en los operadores portuarios, podría elevar los costos logísticos y afectar la competitividad del comercio exterior colombiano.

Billetes colombianos de 50.000 pesos y 20.000 pesos
El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro.
Foto: Blu Radio.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

