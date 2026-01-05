Aumento del salario mínimo impacta costos del sector portuario y logístico, según Asoportuaria

El reciente aumento del salario mínimo está generando impactos significativos en la actividad portuaria y logística del país, un sector considerado estratégico para el comercio exterior colombiano. Así lo advirtió Asoportuaria, al señalar que este ajuste salarial podría traducirse en un incremento de los costos logísticos a nivel nacional.

“En la actividad portuaria, de manera directa o indirecta, los incrementos del salario mínimo muy por encima de los aumentos del IPC y de la productividad generan impactos relevantes que terminan trasladándose al costo logístico del país, afectando tanto a importadores como a exportadores”, se lee en el comunicado.

Blu Radio. Exportaciones colombianas. Foto: Ministerio de Industria y Comercio

El gremio explicó que, si bien dentro de las terminales portuarias solo entre el cinco y el veinte por ciento de los trabajadores devenga salario mínimo, en el caso de los operadores portuarios esta proporción puede alcanzar hasta el noventa por ciento. Esto se debe a que muchas de las labores del sector son intensivas en mano de obra y requieren personal técnico o de baja calificación cuya remuneración está atada al salario mínimo.

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Analdex, en 2024 el costo logístico en Colombia representó el quince coma seis por ciento de las ventas, un nivel superior al promedio de los países de la OCDE y de América Latina.



“Si bien resulta complejo estimar con exactitud el impacto de esta medida, es claro que afectará a buena parte de los servicios logísticos y portuarios. Cabe recordar que la propia Ley de Puertos establece que no pueden cobrarse tarifas que no cubran los gastos de operación de las sociedades operadoras portuarias; cuando una porción significativa de estos gastos corresponde a costos laborales y estos aumentan en un 23 %, el efecto sobre los precios de los servicios resulta inevitable”, indicaron desde Asoportuaria.

Este escenario, advirtió el gremio, aleja al país del objetivo fijado en el Conpes de reducir los costos logísticos al nueve coma cinco por ciento en 2030 y plantea un desafío adicional para la competitividad, la eficiencia del sistema portuario y la atracción de inversión en el sector.