En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Acceder a vivienda será más difícil: Fedelonjas sobre efectos del salario mínimo en 2026

Acceder a vivienda será más difícil: Fedelonjas sobre efectos del salario mínimo en 2026

El presidente de Fedelonjas también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. S

Publicidad

Publicidad

Publicidad