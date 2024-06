En Cartagena investigan la muerte de un turista que se desplomó en plena vía pública

Hay alerta entre las autoridades en Cartagena por las extrañas circunstancias en que se produjo la muerte de un turista de 52 años durante la madrugada de este sábado, 1 de junio.

Según información del Departamento Distrital de Salud, el hombre, que era colombiano pero residía en Estados Unidos, salió de una discoteca ubicada en el barrio Pie de la Popa y, en inmediaciones del estadio de softball de este sector, se desplomó y murió en plena vía pública.

El turista llegó a la ciudad junto a un acompañante, quien también presentó complicaciones de salud y fue trasladado a la Clínica Cartagena del Mar, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

El director del Departamento Distrital de Salud, Alex Tejada, explicó que están a la espera del resultado de las pruebas toxicológicas, que son analizadas en este momento por Medicina Legal.

“Ellos estaban compartiendo en un lugar, se encontraron con unas personas, salieron (…) uno de ellos se desplomó, la otra persona está completamente fuera de peligro (…) No hay signos de maltrato, ni violencia, ni de golpes; este es un caso que es materia de investigación. La información es que estaban compartiendo, uno de ellos había tomado licor y por eso fue hidratado y compensado, alcanzó a hidratarse, y la otra persona está siendo motivo de investigación las causas del fallecimiento”, detalló.

El funcionario además hizo un llamado a los turistas a visitar sitios seguros, moderar el consumo de alcohol y pedir ayuda de las autoridades al sentirse en cualquier situación de riesgo.

“La recomendación es ir a lugares conocidos, no sentarse con quienes no conocen, no excederse en el consumo de alcohol, para que puedan estar en sus cinco sentidos. Todo depende del comportamiento de cada uno y de la responsabilidad de cada quien que venga a disfrutar de la ciudad, lo que se traduce en que ninguna de estas cosas sucedan o que por lo menos se minimicen”, indicó.

Se espera que en las próximas 72 horas se tengan resultados preliminares de las muestras que les fueron tomadas a estos dos turistas.