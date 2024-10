En medio de controversias, reeligen a Pablo Vera como rector de la Universidad del Magdalena

Pablo Vera Salazar continuará hasta el año 2028 ejerciendo como rector de la Universidad del Magdalena. Así lo decidió el Consejo Superior de esta institución, que con 6 de los 9 votos posibles dejó en firme la reelección por tercer periodo consecutivo del ‘Tío Pablo’, como le llaman de cariño los estudiantes que apoyan la gestión del reelegido rector.

La reelección de Vera Salazar ha pasado por todo tipo de emociones y críticas; literalmente ha despertado amores y odios, pues, aunque algunos destacan sus logros, aseguran que “atornillarse en la rectoría es sinónimo de autoritarismo, que le quita la oportunidad a otros liderazgos y corta la visión de lo mucho que puede aportar el rector en otros escenarios del departamento por su vasta gestión y experiencia”, afirmó Pedro Tobías, líder juvenil en el Magdalena.

Pablo Vera obtuvo el 90 % de los votos en la consulta para rector, un respaldo contundente por parte de la comunidad universitaria. Sin embargo, recibió el voto negativo del Ministerio de Educación y de la Gobernación del Magdalena.

El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, criticó a Vera y le recordó que, gracias a Carlos Caicedo (rector en la época en que Pablo era estudiante), pudo realizar su maestría: “Fue gracias a la visión de relevo generacional y a los convenios nacionales e internacionales impulsados por la refundación que tanto el rector Vera como yo pudimos estudiar nuestras maestrías mediante el convenio con la Universidad EAFIT”, afirmó.

“No se puede torcer la historia a conveniencia. La historia no se escribe borrándola de un plumazo y reescribiéndola a rajatabla sin contexto, de forma burda y al mejor estilo de la extrema derecha; como lo han intentado hacer, sacándola de las cátedras, de los libros, de las placas, de los informes, hasta desvinculando personas solo por la afinidad con ese pedazo de la historia y quien lo lideró”, añadió el gobernador.

Frente a estos señalamientos, Pablo Vera respondió asegurando: “Lamento la posición del Gobernador, quien, a pesar de que siempre hemos estado prestos a trabajar de manera conjunta a favor de la educación del departamento, nunca ha asistido a una reunión del Consejo Superior. Le aclaro que yo pagué mi maestría; no sé él. Y decirle que lo que soy se lo debo a mi madre, a nadie más. No nos desconcentraremos en aquello que no aporta; no vamos a permitir que una minoría obstaculice el desarrollo de la Universidad. Seguiremos trabajando por más resultados y más gestión, que es por lo que al final la gente nos respalda”, puntualizó.

El rector reelegido aseguró además que iniciará de inmediato la implementación del programa “Talento Santa Marta”, que busca garantizar el acceso a la educación superior a jóvenes locales, así como los proyectos “Talento Mujer Excepcional” y “Talento Senior Magdalena”, destinados a promover la educación entre mujeres y adultos mayores.

Además, reafirmó su compromiso de avanzar en la creación de sedes interculturales en diferentes municipios del Magdalena, independientemente del apoyo del Gobierno departamental, apelando a la colaboración de los alcaldes municipales.