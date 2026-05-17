Envían a la cárcel a cinco presuntos responsables de masacre en Pueblo Viejo, Magdalena

Un juez en Magdalena decidió dar medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Pacheco Ojeda, Elías Moisés Orozco Orozco, John Mauro Sandoval Montaño, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Maicol Manuel Ochoa Pérez, tras ser señalados como los presuntos responsables de asesinar a cinco hombres de una misma familia y dejar herido a otro más en el corregimiento Palmira de Pueblo Viejo (Magdalena).

Tras la masacre ocurrida el pasado 9 de mayo, un fiscal logró imputarlos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Según relató la autoridad, estos judicializados llegaron en motocicletas a un establecimiento comercial y ubicaron a las víctimas que departían en el sitio, para así disparar contra ellos y darse a la huida.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, estos hombre llegaron en motocicletas a un establecimiento de comercio y ubicaron a las víctimas, quienes estaban en el lugar departiendo y en estado de indefensión. Posteriormente, les habrían disparado y escapado del lugar. Minutos después unidades de la Policía Nacional capturaron a los señalados agresores. Durante el procedimiento les incautaron armas de fuego, munición y los vehículos utilizados para movilizarse Escriben en un comunicado.

“Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, agregan.



Cabe recordar que las víctimas fueron identificadas como Stewin José Gutiérrez, Aramis Gutiérrez, Mario Luis Gutiérrez Bravo, Alberto Gutiérrez Corrales y el adolescente José David Gutiérrez, todos de una misma familia.