Estamos aburridos y preocupados: alcalde de Cartagena sobre daños en tuberías de aguas

La emergencia sanitaria en la vereda de Tierra Baja, en la zona norte de Cartagena, tras el rompimiento de un tubo del sistema de alcantarillado de la ciudad, sería la “gota” que rebosó la paciencia del alcalde Dumek Turbay con la empresa Aguas de Cartagena.

El mandatario aseguró que ha sido “tolerante” y “cuidadoso” del buen nombre de la empresa de servicios públicos de la ciudad, porque esta también es una empresa de los cartageneros, sin embargo, por primera vez, en un tono enérgico, confesó sentirse “aburrido” y “preocupado” por lo que viene ocurriendo en materia de daños a las tuberías y constantes fallas en el servicio de agua.

“De las grandes insatisfacciones del año es lo que ha pasado con Aguas deCartagena , le ganaron en rechazo popular a Afinia , creo que perdió el primer lugar Afinia y lo ganó Aguas de Cartagena. No hay forma de entender lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de Ceballos, desde febrero dijimos que había que hacer la reposición de esa tubería, ya ahora, con este nuevo fallo, al fin toma la decisión la empresa de que va a reponer toda la tubería y lo que faltaba, que se rompiera también la red de alcantarillado de la ciudad generándole toda una afectación ambiental a la comunidad de Tierra Baja”, expresó el mandatario en declaración a medios de comunicación.

El alcalde Turbay sostuvo que, desde el inicio de su gobierno, ha buscado que “la empresa mejore”, especialmente en la prestación de su servicio, pero que hay daños recurrentes y las promesas incumplidas, no ayudan.

“Yo siempre he sido defensor del patrimonio de los cartageneros, porque la empresa también es de los cartageneros. Cuando hablamos de Aguas de Cartagena no hablamos de una empresa privada 100%, estamos hablando de una empresa que tiene el mayor paquete accionario de los cartageneros, siempre he cuidado el buen nombre de la empresa, pero todo lo que nos han dicho en el año queda en el suelo”, señaló.

Según el alcalde en este momento no hay garantías de que la prestación del servicio sea diferente en el 2025, pues la empresa descuidó durante años el reemplazo de las tuberías.

“He conversado con todos los niveles del gobierno corporativo de Aguas de Cartagena y ya les hemos dicho, ya no hay credibilidad, ya no les creemos nada, ya cuando decidimos que, con esta intervención, con esta parada técnica resolvemos y ya no se romperá un tubo mas, yo no creemos, ya el día a día nos ha demostrado que hay que hacer un gran esfuerzo para que Aguas de Cartagena recupere la confianza de los cartageneros. Hoy estamos no solamente aburridos, sino preocupados, porque cuál va ser el futuro, ¿a qué nos enfrentaremos en el 2025? A un año igual al 2024, sería realmente una tragedia”, precisó.

Recientemente la empresa Aguas de Cartagena se enfrentó a dos emergencias con daños y afectaciones al sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Por un lado, se presentó un nuevo daño de una tubería del sistema de acueducto a la altura del barrio Ceballos que dejó sin agua al 20% de la ciudad, unos 5.000 usuarios, y además, el rompimiento de una tubería del emisario terrestre que transporta aguas residuales causó una emergencia ambiental y sanitaria en la comunidad de Tierra Baja.

El concejal del Partido Verde, Armando Córdoba, alertó que el daño en la tubería del emisario terrestre generaría graves impactos ambientales en la Ciénaga de la Virgen, pues, mientras se repara la tubería, los vertimientos se está haciendo en este cuerpo de agua.

“Irresponsables. Con el rostro destemplado Aguas de Cartagena le dice a Cartagena que están cometiendo ecocidio, contaminando la ciénaga, todo por su falta de previsión y revisión de una tubería obsoleta del emisario submarino que lleva décadas sin ser mantenida adecuadamente”, escribió en su cuenta de X.

Sobre estos vertimientos, el alcalde Turbay dijo que se están haciendo bajo la supervisión del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena