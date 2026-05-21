Estudiantes serían judicializados por la difusión de amenazas contra colegios de Soledad

Vacías están las aulas de clases en el municipio de Soledad, luego de que los maestros se declararon en paro de 24 horas este jueves para exigir garantías de seguridad y claridad frente a las amenazas extorsivas que siguen circulando contra los colegios.

Casi a diario circula un nuevo panfleto que advierte sobre ataques a estudiantes y maestros de varios colegios si no cancelan sus clases, pero lo más preocupante aún es que, según los organismos de inteligencia, estos documentos estarían siendo elaborados y difundidos por “estudiantes con graves antecedentes disciplinarios y académicos”.

Lo anterior podría ser una muestra de la instrumentalización de menores por parte de las bandas delincuenciales, teniendo en cuenta los nexos que existen entre los jóvenes y estas estructuras criminales, lo cual ha sido visible en las mismas aulas de clases. Los profesores, bajo reserva de su identidad, reconocen que muchas veces sienten miedo hasta de sus propios alumnos.

"Nosotros tenemos estudiantes que son familiares de las bandas criminales o de los dueños de los expendios de droga. De hecho, tenemos niños que sabemos que consumen droga y llegan a los colegios drogados, pero qué hace uno frente a eso, si uno no le puede decir nada a un estudiante porque nos da miedo que conspiren contra uno", expresó un docente.



Las autoridades afirman que ya están avanzando en el proceso de “individualización, judicialización y captura de los responsables”, al tiempo que la Policía y el Ejército mantendrán la presencia en las calles y entornos escolares.

A su vez en los colegios hoy se están izando banderas blancas en señal de rechazo a los panfletos y como recordatorio de que la escuela es y debe seguir siendo territorio de paz.