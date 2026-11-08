Falleció Radamell Uribe, corista de Kbeto Zuleta, tras permanecer hospitalizado por accidente de bus

La agrupación vallenata de Kbeto Zuleta atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras confirmarse el fallecimiento de Radamell Uribe, quien se desempeñaba como corista del grupo y permanecía hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes 26 de octubre de 2026.

La noticia fue confirmada por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, quien informó sobre la muerte del músico, que se encontraba recluido en una clínica de alta complejidad en Valledupar. Su fallecimiento se suma al de Geovanni Lobo y Harold Santana, otros dos integrantes de la agrupación que perdieron la vida en el siniestro.

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El accidente ocurrió cuando el bus en el que se movilizaban los músicos cayó al río Ariguaní, en un tramo vial entre los municipios de Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. La agrupación regresaba a Valledupar después de cumplir con una presentación privada en Sincelejo, Sucre, en la que también participó el cantante Elder Dayán Díaz.

Bus accidentado en el río Ariguaní. Cortesía

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el siniestro dejó varios integrantes fallecidos y 17 personas heridas. El hecho generó preocupación en el mundo del vallenato, especialmente por el estado de salud del cantante Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada.



¿Cómo ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?

El siniestro se registró aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el vehículo de la empresa Súper Star perdió el control, chocó contra una barrera de contención y terminó cayendo al río Ariguaní.

El bus transportaba a los integrantes de la agrupación, quienes regresaban de su compromiso musical en Sincelejo. Una de las hipótesis preliminares apunta a que el conductor se habría quedado dormido, aunque las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.

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Entre las primeras víctimas mortales identificadas estuvieron el guitarrista Harold David Santana Martínez y el corista Geovanni Lobo. A ellos se suma ahora Radamell Uribe, cuyo fallecimiento representa una nueva pérdida para el grupo.

¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

Mientras se conoce esta nueva noticia, el cantante Kbeto Zuleta continúa con su proceso de recuperación en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, adonde fue trasladado el martes 27 de octubre desde un centro asistencial de Bosconia.

Kbeto Zuleta. Suministrada.

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El artista sufrió politraumatismos, un trauma cerrado de tórax y la amputación de su pierna izquierda. Debido a la complejidad de las lesiones, inicialmente tuvo que permanecer sedado e intubado, bajo supervisión médica.

Sin embargo, el proceso de recuperación ha mostrado algunos avances. El sábado 31 de octubre, el cantante despertó y pudo ser extubado, por lo que comenzó a respirar sin asistencia mecánica. Desde entonces, ha permanecido consciente y ha podido comunicarse con sus familiares y reconocer a las personas que lo acompañan.

La actualización más reciente sobre su condición médica fue entregada el sábado 7 de noviembre por su hermano Héctor Zuleta, quien explicó que el artista permanece estable y consciente. También señaló que el miércoles 4 de noviembre fue sometido a otros dos procedimientos quirúrgicos y que todavía tiene pendientes varias intervenciones.

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Por su parte, Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones musicales y actividades públicas para acompañar a su hijo durante este proceso. Los compromisos que tenía programados serán reprogramados mientras la familia concentra sus esfuerzos en la recuperación del cantante.

Con la muerte de Radamell Uribe, el accidente del 26 de octubre deja una nueva víctima mortal y mantiene la preocupación entre los seguidores del vallenato y los familiares de los integrantes de la agrupación.