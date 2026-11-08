Congreso y Gobierno conformaron mesas técnicas para discutir ley de rescate económico

Con la conformación de mesas técnicas proseguirá la discusión entre el Congreso y el Gobierno alrededor de la Ley de financiamiento y rescate económico. La conclusión fue tomada luego de la reunión que sostuvieron los congresistas que integran las comisiones económicas y el ejecutivo en la sede alterna de la Presidencia, en Barranquilla.

Así, con ánimo conciliador, pero aún con profundas diferencias, se desarrolló este sábado el encuentro programado entre el Gobierno y los congresistas que hacen parte de las comisiones económicas del legislativo en la sede Presidencial del Batallón Paraíso, en el norte de la capital del Atlántico.

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El representante a la Cámara por el Partido Verde, Yamit Noé Hurtado, dio a conocer que ahora el trabajo para conseguir la mejor ley de rescate fiscal posible continuará en mesas técnicas desde este mismo lunes.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, compartió en sus redes sociales imágenes de la reunión que a esta hora sostiene con el Gobierno y miembros de su bancada en la sede presidencial alterna, en Barranquilla.



Señala que está presentando al Gobierno los aportes de los… pic.twitter.com/sbhdNMk6LI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 7, 2026

“Los congresistas de Cámara y Senado, de las comisiones económicas, vemos un ambiente de conciliación, de contexto, de acuerdos. Hay cosas en que estamos de acuerdo, hay cosas en que no estamos de acuerdo, pero ya se comienza a trabajar en las mesas técnicas para seguir discutiendo esta ley de rescate”, dijo Hurtado.



En la misma línea, el senador Carlos Meisel, destacó que el alza en el IVA, los parafiscales y otros impuestos que generan más cargas al bolsillo de los ciudadanos, así como una reducción más drástica en el gasto del Estado, son algunas de las propuestas presentadas por la bancada de su partido, el Centro Democrático.

“Entendemos las dificultades fiscales que tiene el país, las compartimos con el Gobierno. Sabemos que estamos en unos tiempos muy difíciles, pero estamos de manera creativa buscando soluciones disruptivas que reduzcan el gasto de manera más contundente, que favorezcan la inversión privada con más agresividad y, sobre todo, cuidando el bolsillo a los ciudadanos, sobre todo en los temas de impuestos”, expresó Meisel.

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Más temprano el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien lideró la reunión junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, señaló que con los aportes de los parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales, pusieron a consideración del Gobierno nacional un primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la ley de rescate fiscal, con el propósito de aportar soluciones a los desafíos de las finanzas del país.

En sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe, presentó más temprano el borrador del proyecto.

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Dijo el exmandatario que el borrador pone a discusión las propuestas de “buscar un estado sustancialmente pequeño, una legislación tributaria disruptiva, simple, que ponga a crecer aceleradamente la economía, que permita financiar lo social sin corrupción".

“Hay alternativas, pedimos más disminución del tamaño del Estado, además de austeridad, y normas que estimulen sustancialmente el crecimiento de la economía para contar con los recursos que permitan la política social”, agregó Uribe.

Durante la reunión con los congresistas de las comisiones económicas este sábado, también estuvieron presentes los ministros del Interior Alejandro Ordóñez; de Justicia, Iván Cancino; de Hacienda, Miguel Gómez; de Comercio, Mauricio Gómez; de Transporte, Elsa Noguera, además de la gerente para las regiones, Valeria Lafaurie; y el jefe de Despacho, Nicolás Gómez, entre otros altos funcionarios del Gobierno.