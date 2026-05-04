Fiscalía imputará cargos a Laura Ojeda por presunta violación de datos personales a Day Vásquez

El próximo 12 de mayo a las 11:00 de la mañana, la pareja de Nicolás Petro Burgos, Laura Ojeda, deberá comparecer ante un juzgado de Barranquilla para atender la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía presentará en contra de ella.

Ojeda será procesada por el presunto delito de violación de datos personales que habría cometido en contra de Daysuris Vásquez, ex esposa del hijo mayor del Presidente y principal testigo en el caso que se le sigue a Petro Burgos.

Justamente, esta imputación da un importante vuelco al proceso que cursa en contra de Nicolás hace tres años, pues ahora su actual pareja también pasa a ser procesada, mientras que su ex, Day Vásquez, se convierte en víctima.

Se espera que la próxima semana la Fiscalía revele detalles sobre esta nueva investigación; sin embargo, de manera preliminar ha trascendido que este proceso surge a partir de las evidencias halladas en el celular de Ojeda, luego de que su dispositivo móvil fue incautado durante el operativo de captura de Nicolás, en julio de 2023.



En el celular incautado, el ente acusador habría encontrado pruebas que apuntan a que Ojeda habría clonado el teléfono de Day, lo que constituye el mencionado delito a imputar.

Vale recordar que, a su vez, Day Vásquez está acusada por presunta violación de datos personales contra Laura Ojeda, pues esta última la denunció por supuestamente haber hackeado sus cuentas electrónicas y mensajes del celular. Esto, a partir del supuesto pago a un tercero para que se encargara de interceptar las comunicaciones de Ojeda y de su amiga Génesis Leal.