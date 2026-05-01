En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Iván Ospina
'Papá Pitufo'
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira

Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira

Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y tres menores de edad, según informó el Ejército Nacional.

Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira.jpg
Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira //
Foto: Ejército
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 1 de may, 2026

El Ejército Nacional confirmó la liberación de 15 personas que se encontraban retenidas en zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, en medio de una operación adelantada por el Gaula Militar Guajira, adscrito a la Décima Brigada.

Entre las víctimas se encontraban una mujer en estado de embarazo y tres menores de edad, además de otros habitantes del sector, quienes habrían sido retenidos e intimidados por cerca de 10 presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

"Estas personas habrían sido intimidadas por presuntos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la sierra, quienes llegaron a sus viviendas vulnerando sus derechos y poniendo en riesgo su vida. Gracias a la rápida reacción y al despliegue operacional de las tropas, se logró frustrar estas acciones delictivas salvaguardando la vida de estas familias", aseguró el coronel Carlos Alberto Olaya Avilés, comandante Décima Brigada.

Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira
Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira //
Foto: Ejército

De acuerdo con información oficial, los hombres portaban armas de largo alcance y prendas de las Fuerzas Militares. Los presuntos integrantes de las ACSN, al parecer exigían altas sumas de dinero a los ciudadanos.

La rápida reacción de las tropas permitió frustrar la acción delictiva y lograr la liberación de las personas retenidas. Sin embargo, los presuntos responsables lograron huir del lugar.

Según información preliminar, antes de escapar los delincuentes habrían hurtado dinero y pertenencias a las víctimas.

Desde el Ejército Nacional, invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de la línea gratuita 147

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Riohacha

La Guajira

Secuestro

Publicidad

Publicidad

Publicidad