El Ejército Nacional confirmó la liberación de 15 personas que se encontraban retenidas en zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, en medio de una operación adelantada por el Gaula Militar Guajira, adscrito a la Décima Brigada.

Entre las víctimas se encontraban una mujer en estado de embarazo y tres menores de edad, además de otros habitantes del sector, quienes habrían sido retenidos e intimidados por cerca de 10 presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

"Estas personas habrían sido intimidadas por presuntos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la sierra, quienes llegaron a sus viviendas vulnerando sus derechos y poniendo en riesgo su vida. Gracias a la rápida reacción y al despliegue operacional de las tropas, se logró frustrar estas acciones delictivas salvaguardando la vida de estas familias", aseguró el coronel Carlos Alberto Olaya Avilés, comandante Décima Brigada.

Fueron rescatadas 15 personas secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira // Foto: Ejército

De acuerdo con información oficial, los hombres portaban armas de largo alcance y prendas de las Fuerzas Militares. Los presuntos integrantes de las ACSN, al parecer exigían altas sumas de dinero a los ciudadanos.



La rápida reacción de las tropas permitió frustrar la acción delictiva y lograr la liberación de las personas retenidas. Sin embargo, los presuntos responsables lograron huir del lugar.

Según información preliminar, antes de escapar los delincuentes habrían hurtado dinero y pertenencias a las víctimas.

Desde el Ejército Nacional, invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad a través de la línea gratuita 147