Habría apagón a medida que no hayan recursos: ANAP por cobro de terceros en recibo de luz

La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes ANAP alerta que es inminente un apagón del alumbrado público y una crisis sanitaria en la región Caribe, principalmente en Atlántico, Magdalena y Guajira.

Esto se da después de que Carlos Diago, agente interventor de Air-e anunciara que, a partir del mes de noviembre los cobros de aseo, tasa de seguridad y alumbrado público serán eliminados del recibo de energía, decisión tomada para disminuir los costos de las tarifas en la región Caribe.

Armando Gutiérrez, director Ejecutivo de ANAP (Asociación Nacional de Alumbrado PúblicoAlumbrado Público), habló sobre el tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Dijo que se podría producir un apagón en el servicio de alumbrado público a medida en que no hayan recursos.

"Se podría generar un apagón colectivo del servicio servicio a medida en que no hayan recursos y eso va a afectar la calidad de vida de los ciudadanos", enfatizó.

A su vez, dijo que pueden estudiarse otras alternativas para bajar los costos de las tarifas de energía, pero no con los cobros a terceros.

"Sí hay que buscar fórmulas, se buscan, sí hay que estudiar alternativas también, pero no de esta manera", aseveró.

Por otro lado, en el caso de Air-e, entidad recientemente intervenida, Gutiérrez dijo que el agente interventor no puede tomar ese tipo de decisiones "a la ligera".

"Hay que decir es que el agente interventor no puede tomar esta decisión. Él es un servidor público transitorio y responde y cumple lo que diga la Constitución y la ley. Esa decisión no se puede tomar unilateralmente por el agente interventor. Hay que pagar costos de administración, operación y mantenimiento y hacer una decisión de esta de manera abrupta, no notificada, no evaluado su impacto económico, resulta una barbaridad jurídico económica. Además,

Sobre los cobros a terceros

"En estos servicios públicos, que son tan especializados, siempre se ata el cobro a un servicio que tenga un alto nivel de eficiencia. Esa es la forma, así ha sucedido siempre, Particularmente, en el caso de alumbrado, se financian con un tributo y la ley dice que se impone la agencia de recaudo, entonces, por eso, el agente interventor no lo puede hacer de manera unilateral. Esos recursos van dirigidos a pagar a la entidad territorial, que es la prestadora", dijo.

Escuche la entrevista aquí: