Hombre le prendió fuego a sede de EPS en La Guajira reclamando atención rápida para su hijo

Momentos de tensión se vivieron en la sede de Maicao (La Guajira) de la EPS Caja Copi, donde un hombre ingresó con pimpinas de gasolina para prender fuego a las oficinas administrativas, luego de no conseguir una cita para su hijo en los plazos de tiempo que requería.

La situación desató el caos en el lugar, donde no solo estaba en turno el personal que labora sino también los usuarios que esperaban por un turno, pues el hombre prendió fuego y la sede quedó sumida bajo las llamas.

Roberto Solano, gerente de Cajacopi EPS, condenó, en diálogo con Mañanas Blu, este ataque contra una de las sedes de la entidad en Maicao, La Guajira.

Según explicó el directivo, el caso corresponde a un menor de 8 o 9 años que presenta una afectación ocular y se encuentra hospitalizado en la ESE de Maicao: “Ayer fue valorado en Riohacha, donde no hay la complejidad suficiente para un tema tan delicado como el de la córnea, por lo que fue remitido a Barranquilla”, indicó.

Solano aclaró que la cita no fue asignada de un día para otro, ya que las condiciones de movilidad dificultan los traslados. “Tenemos las carreteras bloqueadas, no se podía hacer ningún traslado y se programó una cita ambulatoria. El padre no estuvo conforme y procedió a actuar por vías de hecho, situación que es deplorable y rechazamos rotundamente”, agregó.

El gerente hizo un llamado a la ciudadanía a no actuar de forma impulsiva frente a situaciones médicas. “Hay muchos canales y vías para quejarse. El médico tratante es quien determina la urgencia y el tiempo de atención. En este caso, la cita se programó en menos de 30 días”, explicó.

Cajacopi EPS aseguró que el menor no estaba en una condición de riesgo vital y que la programación respondió a criterios médicos. “Cuando los pacientes no revisten gravedad, se hacen las programaciones. El padre del niño exigía atención inmediata y decidió recurrir a la violencia, lo cual no es aceptable”, puntualizó Solano.

Finalmente, el gerente destacó que Cajacopi es una de las EPS con menos quejas a nivel nacional, y reiteró el compromiso de la entidad con la atención oportuna y humanizada dentro de las condiciones del sistema de salud.

Ante el episodio, la Policía del cuadrante atendió el caso para capturar al responsable, quien se identificó como un usuario molesto que reclamaba una mejor atención. Esta persona, cuya identidad no ha sido revelada, podría enfrentar cargos por daño en bien ajeno y terrorismo.